Укрнафтобурінню не вдалося повернути Сахалінське родовище. АРМА терміново звернулося до Офісу генпрокурора

Верховний суд відмовив Укрнафтобурінню (раніше - один з найбільших приватних видобувачів газу) в перегляді рішення, на підставі якого компанія втратила ліцензію на користування надрами Сахалінського газового родовища в Харківській області. Про це повідомила пресслужба компанії.

4 грудня 2023 року Державна служба геології та надр анулювала спеціальний дозвіл №6349 від 10 липня 2019 року, наданий Укрнафтобурінню з метою видобування вуглеводнів Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища. Спецдозвіл припинили на виконання постанови Шостого апеляційного адміністративного суду (ШААС).

Компанія заявила, що від зупинки видобутку на Сахалінському родовищі держава втрачає майже 50 млн кубометрів газу на місяць, а втрати місцевого та державного бюджетів становлять не менше ніж 410,5 млн грн щомісячно.

Укрнафтобуріння звернулося до Верховного суду, але той не побачив підстав для касаційного перегляду.

"Оскільки ухвала суду першої інстанції відсутня у переліку ухвал, які можуть бути оскаржені у касаційному порядку, то [на думку Верховного суду] підстави для відкриття касаційного провадження на постанову апеляційного суду за наслідками перегляду ухвали суду першої інстанції також відсутні", - йдеться в пресрелізі УНБ.

Компанія розцінила це рішення як позбавлення в доступі до правосуддя й заявила, що залишає за собою право скаржитися заради відновлення справедливості.

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА) повідомило, що після рішення Верховного суду терміново звернулося до Офісу генерального прокурора.

АРМА попередило, що анулювання спецдозволу веде до втрат бюджету і тривалої зупинки видобутку на період проведення нових конкурсів, а це загроза енергетичній та національній безпеці держави.

"Відповідно до умов договору управління агентство очікувало від ПАТ "Укрнафта" [яке управляє Укрнафтобурінням] мільярдних доходів для держбюджету, адже управитель зобов'язаний наприкінці року перерахувати до державної скарбниці 90% від своїх доходів. ОГП та Нацагентство повинні спільно забезпечити інтереси держави та захистити базові потреби українських громадян", - сказала голова АРМА Олена Дума.