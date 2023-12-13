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Укрнафта розпочала 3D-сейсміку на заході України
11:57 13.12.2023 |
ПЕК (газ та електроенергія), Нафта, бензин, автогаз, Новини компаній
ПАТ «Укрнафта» розпочала перші 3D-сейсмічні дослідження на площі на заході України.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.
"Це перша в Україні 3D-сейсміка з використанням безпровідної системи реєстрації даних. І перша 3D-сейсміка для Укрнафти на заході України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що використання безпровідної технології є ефективнішим за більш розповсюджену провідну, особливо у складних поверхневих умовах, як-от в гористій місцевості.
Всього до робіт буде залучено 100 спеціалістів Укрнафти, 3 сейсмічні вібратори, вибухові джерела та 20 тисяч датчиків-приймачів. Площа дослідження - 80 кв. км.
У 2024 році Укрнафта планує використовувати безпровідні системи реєстрації даних і збирається дослідити близько 1000 квадратних кілометрів площ на заході та сході країни.
Як повідомлялося, ПАТ "Укрнафта" пробурила нову нафтову свердловину на заході України із початковим дебетом 25-30 тонн на добу.
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