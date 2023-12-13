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АНАЛІТИКА

Укрнафта розпочала 3D-сейсміку на заході України

Укрнафта розпочала 3D-сейсміку на заході України

 

ПАТ «Укрнафта» розпочала перші 3D-сейсмічні дослідження на площі на заході України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

"Це перша в Україні 3D-сейсміка з використанням безпровідної системи реєстрації даних. І перша 3D-сейсміка для Укрнафти на заході України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що використання безпровідної технології є ефективнішим за більш розповсюджену провідну, особливо у складних поверхневих умовах, як-от в гористій місцевості.

Всього до робіт буде залучено 100 спеціалістів Укрнафти, 3 сейсмічні вібратори, вибухові джерела та 20 тисяч датчиків-приймачів. Площа дослідження - 80 кв. км.

У 2024 році Укрнафта планує використовувати безпровідні системи реєстрації даних і збирається дослідити близько 1000 квадратних кілометрів площ на заході та сході країни.

Як повідомлялося, ПАТ "Укрнафта" пробурила нову нафтову свердловину на заході України із початковим дебетом 25-30 тонн на добу.
 

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