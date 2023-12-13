«Київстар« розраховує остаточно відновити надання послуг 13 грудня

Найбільший український оператор мобільного зв'язку "Київстар" після масштабного збою о 20:00 вівторка частково відновив роботу послуг фіксованого зв'язку, завершити роботу з відновлення інших послуг у компанії пообіцяли протягом дня 13 грудня.

"Станом на 20:00 12 грудня частково відновлено роботу послуг фіксованого зв'язку. Наразі фахівці компанії працюють над відновленням інших послуг і роблять усе можливе, щоб остаточно завершити цю роботу протягом 13 грудня 2023 року. Відновлення сервісів може відбуватися поступово, про що ми повідомлятимемо додатково", - ідеться в повідомленні пресслужби "Київстар".

Атаку на компанію в понеділок у "Київстар" назвали "наймасштабнішою в історії глобального телеком-ринку хакерською атакою". Також запевнили, що фахівці компанії невідкладно розпочали відновлювати сервіси.

"Київстар" висловив вдячність правоохоронним органам, державним службам, Службі безпеки України за миттєву реакцію та професійну допомогу у вирішенні безпрецедентної ситуації.

Також від імені всієї команди "Київстар" подякував за розуміння та підтримку абонентам, колегам по телеком-ринку, корпоративним клієнтам.

У компанії запевнили, що після стабілізації роботи мережі всі абоненти та корпоративні клієнти, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатись сервісами "Київстару", обов'язково отримають компенсації.

