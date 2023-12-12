СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на «Київстар», одна з версій - за атакою стоять спецслужби РФ

Служба безпеки України повідомила про відкриття кримінального провадження за фактами кібератаки на оператора мобільного зв'язку "Київстар".

"СБУ відкрила кримінальне провадження за фактами кібератаки на одного з національних операторів мобільного зв'язку "Київстар"... Одна з версій, яку наразі вивчають слідчі СБУ, - за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби РФ", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі СБУ у вівторок.

В українській спецслужбі поінформували, що одразу після виникнення інциденту в офіси компанії виїхала оперативно-слідча група СБУ, яка документує всі обставини атаки.

Крім того, кіберфахівці СБУ на місці надають допомогу співробітникам "Київстару" і координують зусилля всіх державних установ для якнайшвидшого відновлення мережі.

За інформацією пресслужби СБУ, провадження відкрито за вісьмома статтями Кримінального кодексу України: ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж), ст. 361-1 (створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут), ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ст. 111 (державна зрада), ст. 113 (диверсія), ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни), ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни), ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).