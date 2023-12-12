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АНАЛІТИКА

У «Київстарі» поки не можуть назвати терміни відновлення роботи

 

Терміни відновлення сервісів "Київстар" внаслідок масштабного збою остаточно незрозумілі. Ще зараз ведеться робота, скільки часу це може зайняти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора компанії "Київстар" Олександра Комарова в ефірі телемарафону.

"Київстар" ще не повідомляв про ніякі терміни насправді. Дуже потужна хакерська атака на віртуальну інфраструктуру компанії. Частково зруйновано ІТ-інфраструктура. Тому ми ще зараз знаходимося в опрацюванні питання скільки часу займе відновлення. Тому ніяких стейтментів ми ще не робили", - сказав він.

Крім того, в мережі з'явилося і відеозвернення Комарова, де він опосередковано зазначає, що за атакою на "Київстар" є російський слід.

"Війна з Росією має багато вимірів, і один з них у кіберпросторі", - заявив гендиректор компанії.

За його словами, для з'ясування обставин та наслідків протиправних дій втручання у діяльність мережі "Київстар" залучив представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб.

"Київстар обов'язково надасть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися послугами оператора. Приносимо вибачення абонентам за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння та підтримку", - додав Комаров.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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