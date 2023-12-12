Збій у «Київстар». У Мінцифрі пояснили, чому не працює нацроумінг

Користувачі "Київстар" не можуть підключитися до національного роумінгу. Це пов'язано з тим, що оператор не може відправити інформацію про своїх абонентів через масштабний збій.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіли в прес-службі Мінцифри.

"Нацроумінг не працює через те, що мережа "Київстару" не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів внаслідок загального технічного збою", - повідомили виданню.

Тобто проблема зі звʼязком вплинула і на інші сервіси, такі як нацроумінг.

Але в прес-службі водночас заспокоїли - це тимчасова проблема, над якою активно працюють всі спеціалісти компанії "Київстар", щоб знову повернути звʼязок своїм абонентам. Найближчим часом вони відновлять надання послуг.

"Після вирішення поточної проблеми ми обговоримо з усіма мобільними операторами, як надалі можна вберегтись від аналогічних ситуацій та захистити користувачів від неочікуваних проблем зі звʼязком", - додали в Мінцифри.

Збій у роботі "Київстар"

Нагадаємо, що сьогодні вранці стався масштабний технічний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар". Абоненти скаржаться на відсутність мобільного зв'язку, не працює сайт оператора, мобільний застосунок "Київстар". Також немає доступу до інтернету.

Така ситуація спостерігається масовано по всій Україні. Зараз причину збою встановлюють. Зокрема, оператор вже оприлюднив офіційну заяву щодо збою та звернувся до клієнтів із закликом скористатися нацроумінгом (перейти на іншого оператора через функцію національного роумінгу), але цього абонентам зробити не вдалося.

Крім того, через збій у роботі "Київстар" виникла й нова проблема. Про неї дізнайтеся в нашому матеріалі за посиланням.