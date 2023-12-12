Фінансові новини
- |
- 12.12.23
- |
- 20:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Збій у «Київстар». У Мінцифрі пояснили, чому не працює нацроумінг
12:16 12.12.2023 |
Користувачі "Київстар" не можуть підключитися до національного роумінгу. Це пов'язано з тим, що оператор не може відправити інформацію про своїх абонентів через масштабний збій.
Про це в коментарі РБК-Україна розповіли в прес-службі Мінцифри.
"Нацроумінг не працює через те, що мережа "Київстару" не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів внаслідок загального технічного збою", - повідомили виданню.
Тобто проблема зі звʼязком вплинула і на інші сервіси, такі як нацроумінг.
Але в прес-службі водночас заспокоїли - це тимчасова проблема, над якою активно працюють всі спеціалісти компанії "Київстар", щоб знову повернути звʼязок своїм абонентам. Найближчим часом вони відновлять надання послуг.
"Після вирішення поточної проблеми ми обговоримо з усіма мобільними операторами, як надалі можна вберегтись від аналогічних ситуацій та захистити користувачів від неочікуваних проблем зі звʼязком", - додали в Мінцифри.
Збій у роботі "Київстар"
Нагадаємо, що сьогодні вранці стався масштабний технічний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар". Абоненти скаржаться на відсутність мобільного зв'язку, не працює сайт оператора, мобільний застосунок "Київстар". Також немає доступу до інтернету.
Така ситуація спостерігається масовано по всій Україні. Зараз причину збою встановлюють. Зокрема, оператор вже оприлюднив офіційну заяву щодо збою та звернувся до клієнтів із закликом скористатися нацроумінгом (перейти на іншого оператора через функцію національного роумінгу), але цього абонентам зробити не вдалося.
Крім того, через збій у роботі "Київстар" виникла й нова проблема. Про неї дізнайтеся в нашому матеріалі за посиланням.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|МВФ схвалив 3-й транш близько $900 млн для України за програмою EFF
|Польські водії розблокували КПП «Ягодин - Дорогуськ»
|Окрім кораблів Sandown, «морська коаліція» Британії та Норвегії передасть Україні 20 амфібій Viking та 23 швидкісні човни
|Арахамія заявив про бажання багатьох нардепів достроково припинити свої повноваження
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нові умови від МВФ заблокували створення банку для «Укрпошти»
|СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на «Київстар», одна з версій - за атакою стоять спецслужби РФ
|У «Київстарі» поки не можуть назвати терміни відновлення роботи
|Збій у «Київстар». У Мінцифрі пояснили, чому не працює нацроумінг
|«Енергоатом» цього року закриє весь обсяг компенсації тарифів для населення в 121 млрд грн – глава компанії
|НКРЕКП підвищила тарифи Укренерго на передання і диспетчеризацію на 2024 рік
Бізнес
|Аналіз крові покаже, як швидко старіють наші органи
|AMD представила нові чипи для завдань ШІ: Instinct MI300X та Instinct M1300A для ЦОД та Ryzen 8040 для ноутбуків
|Поставки Tesla до Швеції можуть бути заблоковані
|Ілон Маск шукає $1 млрд інвестицій для xAI — власної компанії зі штучного інтелекту
|Microsoft може запропонувати платні оновлення безпеки для Windows 10. Це для Copilot
|Google випустила ШІ-модель Gemini у трьох конфігураціях
|Microsoft інтегрувала в Copilot моделі GPT-4 Turbo та DALL-E 3