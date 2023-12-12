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«Енергоатом» цього року закриє весь обсяг компенсації тарифів для населення в 121 млрд грн – глава компанії
11:36 12.12.2023 |
НАЕК "Енергоатом" до кінця року повністю виконає свої обовязки із забезпечення доступною е/е населення (ПСО), обсяг яких у 2023 році становитиме 121 млрд грн, передає Енергореформа.
Про це повідомив президент компанії Петро Котін.
"Що стосується нас, ми повністю погашаємо обсяг ПСО по цьому року. 113 млрд грн ми вже сплатили, всього 121 млрд грн закриємо", - сказав він в ефірі національного телемарафону Єдині новини 11 грудня увечері.
При цьому він зазначив, що у поточному році вдалося погасити п'яту частину заборгованості по ПСО, яка виникла у минулому році і склала 21 млрд грн.
"Більше того, ми закрили 4 млрд грн боргів за попередній рік, які почали накопичуватися після зупинки Запорізької АЕС у вересні", - додав глава Енрегоатома.
Щодо ПСО, Котін пояснив, що його сплата "Енергоатомом" дозволяє тримати тариф для людей на рівні 2,64 грн/кВт-год, який значно нижчий за ринкову ціну, але разом з тим звернув увагу, що таким чином компанія віддає на ці цілі значну частину своїх прибутків.
Як повідомляла Енергореформа, раніше "Енергоатом" зазначав, що для повного погашення боргів по ПСО за минулий рік необхідно шукати відповідні рішення, оскільки джерел її закриття компанія не має. За її даними, витрати на ПСО складають 64% чистого доходу.
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