НКРЕКП підвищила тарифи Укренерго на передання і диспетчеризацію на 2024 рік

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), у суботу, 9 грудня, підвищила тарифи Укренерго на передання електроенергії та послуги з диспетчерського управління. Про це повідомляється на сайті регулятора.

Перше рішення передбачає підвищення тарифу на передання електроенергії з 2024 року на 9% - з 485,1 грн/МВт-год до 528,57 грн/МВт-год.

Окремий пільговий тариф на передання для підприємств "зеленої" електрометалургії підвищується на 74% - з 209,42 грн/МВт-год до 364,70 грн/МВт-год.

Друге рішення НКРЕКП передбачає зростання тарифів Укренерго на диспетчеризацію на 9% - з 95,54 грн/МВт-год до 104,57 грн/МВт-год.