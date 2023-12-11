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НКРЕКП підвищила тарифи Укренерго на передання і диспетчеризацію на 2024 рік
09:53 11.12.2023 |
Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), у суботу, 9 грудня, підвищила тарифи Укренерго на передання електроенергії та послуги з диспетчерського управління. Про це повідомляється на сайті регулятора.
Перше рішення передбачає підвищення тарифу на передання електроенергії з 2024 року на 9% - з 485,1 грн/МВт-год до 528,57 грн/МВт-год.
Окремий пільговий тариф на передання для підприємств "зеленої" електрометалургії підвищується на 74% - з 209,42 грн/МВт-год до 364,70 грн/МВт-год.
Друге рішення НКРЕКП передбачає зростання тарифів Укренерго на диспетчеризацію на 9% - з 95,54 грн/МВт-год до 104,57 грн/МВт-год.
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