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Галущенко обговорив із делегацією Торговельної палати США локалізацію виробництва енергообладнання
10:55 08.12.2023 |
Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч із делегацією Торговельної палати США на чолі зі старшим віцепрезидентом з питань Європи Марджорі Чорлінс.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики.
"Ключова увага - залученню американських інвестицій у проєкти з розвитку українського енергосектору, зокрема локалізації в Україні потужностей з виробництва енергетичного обладнання", - йдеться у повідомленні.
Галущенко наголосив, що пріоритетом для України є забезпечення локального виробництва сонячних панелей, обладнання для вітрових турбін, інверторів, розумних мереж, теплових насосів, "зеленого" водню та обладнання й компонентів для атомної енергетики.
Сторони обговорили також концепцію створення в Україні безпечних зон для роботи відповідних виробничих потужностей із залученням іноземних інвестицій, а також заходи, необхідні для безпечних умов їх роботи.
Як повідомлялося, 7 грудня міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Наталкою Цмоць, обговоривши поглиблення співпраці в енергетичній сфері.
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