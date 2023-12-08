Галущенко обговорив із делегацією Торговельної палати США локалізацію виробництва енергообладнання

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч із делегацією Торговельної палати США на чолі зі старшим віцепрезидентом з питань Європи Марджорі Чорлінс.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Ключова увага - залученню американських інвестицій у проєкти з розвитку українського енергосектору, зокрема локалізації в Україні потужностей з виробництва енергетичного обладнання", - йдеться у повідомленні.

Галущенко наголосив, що пріоритетом для України є забезпечення локального виробництва сонячних панелей, обладнання для вітрових турбін, інверторів, розумних мереж, теплових насосів, "зеленого" водню та обладнання й компонентів для атомної енергетики.

Сторони обговорили також концепцію створення в Україні безпечних зон для роботи відповідних виробничих потужностей із залученням іноземних інвестицій, а також заходи, необхідні для безпечних умов їх роботи.

Як повідомлялося, 7 грудня міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Наталкою Цмоць, обговоривши поглиблення співпраці в енергетичній сфері.