Суд зняв арешт з одного з найбільших хімічних заводів України

Братський райсуд Миколаївської області 6 грудня скасував арешт, накладений на калуський завод Карпатнафтохім у 2022 році. Про це повідомляється в судовому реєстрі.

Ухвала передбачає зняття арешту як з корпоративних прав нідерландського власника підприємства Karpaty Chemical B.V., так і з цехів та земельних ділянок заводу.

Причин скасування арешту в опублікованому рішенні немає, бо суд поки що обмежився складанням тільки резолютивної частини ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Завод перебував під арештом з 7 жовтня 2022 року в рамках кримінального провадження за фактами умисного ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу) та відмивання грошей (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу).

Нацагентство з питань виявлення, розшуку й управління корупційними активами (АРМА) так і не змогло здати в управління Карпатнафтохім через недоліки судового рішення. Проблема з Карпатнафтохімом полягала в тому, що за рішенням суду АРМА передали в управління не все потрібне майно, а деякі з переданих активів, як з'ясувалося, насправді не належать підприємству.

Карпатнафтохім створений у 2004 році на базі потужностей калуського підприємства "Оріана". Завод спеціалізується на виробництві хлору, каустичної соди, вінілхлориду, етилену, поліетилену і пропилену. Власником Карпатнафтохіму раніше був російський Лукойл, зараз - нідерландська Karpaty Chemical, бенефіціари якої Ільхам Мамедов та Ігор Щуцький купили завод у Лукойлу після того, як він потрапив під санкції.

Після початку російського вторгнення Карпатнафтохім зупинив роботу.

У 2022 році завод став одним з найзбитковіших підприємств України, його негативний фінансовий результат сягнув майже 7,5 млрд грн.