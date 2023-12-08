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Суд зняв арешт з одного з найбільших хімічних заводів України
10:50 08.12.2023 |
Братський райсуд Миколаївської області 6 грудня скасував арешт, накладений на калуський завод Карпатнафтохім у 2022 році. Про це повідомляється в судовому реєстрі.
Ухвала передбачає зняття арешту як з корпоративних прав нідерландського власника підприємства Karpaty Chemical B.V., так і з цехів та земельних ділянок заводу.
Причин скасування арешту в опублікованому рішенні немає, бо суд поки що обмежився складанням тільки резолютивної частини ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Завод перебував під арештом з 7 жовтня 2022 року в рамках кримінального провадження за фактами умисного ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу) та відмивання грошей (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу).
Нацагентство з питань виявлення, розшуку й управління корупційними активами (АРМА) так і не змогло здати в управління Карпатнафтохім через недоліки судового рішення. Проблема з Карпатнафтохімом полягала в тому, що за рішенням суду АРМА передали в управління не все потрібне майно, а деякі з переданих активів, як з'ясувалося, насправді не належать підприємству.
Карпатнафтохім створений у 2004 році на базі потужностей калуського підприємства "Оріана". Завод спеціалізується на виробництві хлору, каустичної соди, вінілхлориду, етилену, поліетилену і пропилену. Власником Карпатнафтохіму раніше був російський Лукойл, зараз - нідерландська Karpaty Chemical, бенефіціари якої Ільхам Мамедов та Ігор Щуцький купили завод у Лукойлу після того, як він потрапив під санкції.
Після початку російського вторгнення Карпатнафтохім зупинив роботу.
У 2022 році завод став одним з найзбитковіших підприємств України, його негативний фінансовий результат сягнув майже 7,5 млрд грн.
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