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АНАЛІТИКА

В обхід страйкарів: Укрзалізниця почала перевозити фури до Польщі спецвагонами

 

Укрзалізниця організувала перевезення вантажівок до Польщі контрейлерним поїздом як альтернативу проїзду через автомобільні пункти пропуску, заблоковані через страйк польських автоперевізників.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Фейсбуці.

«Укрзалізниця відправила до Польщі перший контрейлерний поїзд із вантажівками. Над проєктом компанія працювала два тижні. У складі поїзда 23 платформи, на які було завантажено 13 тягачів з напівпричепами», - йдеться у повідомленні.

Поїзд курсує за маршрутом Скнилів (Україна) - Славкув (Польща). Трансфер водіїв автівок з точки завантаження на залізничну платформу в точку розвантаження забезпечується автобусом.


Зі станції Славкув фури прямують до місця призначення вже автошляхом.

Митне та прикордонне оформлення вантажу відбувається на залізничному прикордонному переході Ізов - Грубешів.

«Наразі ще існують формальні питання щодо швидкого перетину польського кордону, і фахівці вже працюють над прискоренням процесу», - зазначили в Укрзалізниці.

Аналогічні рейси будуть організовані й у зворотному напрямку.

Оператором перевезення вантажівок контрейлерним поїздом з України є філія «Центр транспортного сервісу «Ліски» АТ «Укрзалізниця», у зворотному напрямку - філія UZ Cargo Poland.

Як повідомляв Укрінформ, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Корчова - Краківець", "Гребенне - Рава-Руська", "Дорогуськ - Ягодин". Серед основних вимог - повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Європейським Союзом до 30 червня 2024 року. Протестувальники хочуть, щоб угода була розірвана, а дозвільний режим перетину кордону відновили з 1 січня.
 

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