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В обхід страйкарів: Укрзалізниця почала перевозити фури до Польщі спецвагонами
09:35 08.12.2023 |
Укрзалізниця організувала перевезення вантажівок до Польщі контрейлерним поїздом як альтернативу проїзду через автомобільні пункти пропуску, заблоковані через страйк польських автоперевізників.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Фейсбуці.
«Укрзалізниця відправила до Польщі перший контрейлерний поїзд із вантажівками. Над проєктом компанія працювала два тижні. У складі поїзда 23 платформи, на які було завантажено 13 тягачів з напівпричепами», - йдеться у повідомленні.
Поїзд курсує за маршрутом Скнилів (Україна) - Славкув (Польща). Трансфер водіїв автівок з точки завантаження на залізничну платформу в точку розвантаження забезпечується автобусом.
Зі станції Славкув фури прямують до місця призначення вже автошляхом.
Митне та прикордонне оформлення вантажу відбувається на залізничному прикордонному переході Ізов - Грубешів.
«Наразі ще існують формальні питання щодо швидкого перетину польського кордону, і фахівці вже працюють над прискоренням процесу», - зазначили в Укрзалізниці.
Аналогічні рейси будуть організовані й у зворотному напрямку.
Оператором перевезення вантажівок контрейлерним поїздом з України є філія «Центр транспортного сервісу «Ліски» АТ «Укрзалізниця», у зворотному напрямку - філія UZ Cargo Poland.
Як повідомляв Укрінформ, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Корчова - Краківець", "Гребенне - Рава-Руська", "Дорогуськ - Ягодин". Серед основних вимог - повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Європейським Союзом до 30 червня 2024 року. Протестувальники хочуть, щоб угода була розірвана, а дозвільний режим перетину кордону відновили з 1 січня.
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