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АНАЛІТИКА

robota.ua стала третім партнером Міноборони у проєкті рекрутингу

 

На robota.ua (ТОВ "Робота Інтернешнл"), одному з найвідвідуваніших сайтів з пошуку роботи в Україні, з'явився розділ з військовими вакансіями. Компанія стала третім партнером Міністерства оборони у проєкті рекрутингу, йдеться на сайтах відомства та robota.ua.

Запуск платформи "Рекрутинг для захисту України" компанія присвятила до Дня ЗСУ.

"Різні фахівці - як з військовим, так і з цивільним досвідом - сьогодні відіграють важливу роль у захисті України від збройної агресії. Ми віримо, що цей проєкт допоможе армії підсилитись професійними кадрами, а тим, хто вирішив захищати Україну, - самостійно обрати місце для військової служби", - сказав гендиректор robota.ua Валерій Решетняк.

Зараз на сайті розміщені вакансії семи роботодавців, зокрема 12 бригади НГУ "Азов", Держприкордонслужби, рекрутингового центру ТрО, окремих військових частин.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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