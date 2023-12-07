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robota.ua стала третім партнером Міноборони у проєкті рекрутингу
14:29 07.12.2023 |
На robota.ua (ТОВ "Робота Інтернешнл"), одному з найвідвідуваніших сайтів з пошуку роботи в Україні, з'явився розділ з військовими вакансіями. Компанія стала третім партнером Міністерства оборони у проєкті рекрутингу, йдеться на сайтах відомства та robota.ua.
Запуск платформи "Рекрутинг для захисту України" компанія присвятила до Дня ЗСУ.
"Різні фахівці - як з військовим, так і з цивільним досвідом - сьогодні відіграють важливу роль у захисті України від збройної агресії. Ми віримо, що цей проєкт допоможе армії підсилитись професійними кадрами, а тим, хто вирішив захищати Україну, - самостійно обрати місце для військової служби", - сказав гендиректор robota.ua Валерій Решетняк.
Зараз на сайті розміщені вакансії семи роботодавців, зокрема 12 бригади НГУ "Азов", Держприкордонслужби, рекрутингового центру ТрО, окремих військових частин.
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