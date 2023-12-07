Ощадбанк презентував мобільні відділення, які працюватимуть у прифронтових регіонах

Ощадбанк надаватиме послуги на прифронтових територіях у мобільних відділеннях на базі автофургонів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба банку.

Новий пересувний мобільний підрозділ на базі автомобіля Ford Transit презентував сьогодні Ощадбанк у Києві. Це панцерований транспортний засіб спеціального призначення, який відповідає всім державним стандартам захисту спеціалізованих автомобілів.

«Ощад - перший і єдиний банк в Україні, який розробив спеціальний формат відділення для роботи в прифронтовій зоні на базі автотранспорту. Мобільні відділення покликані забезпечити виконання важливої соціальної місії: надання фінансових послуг українцям, які мешкають у безпосередній близькості до лінії фронту, та захисникам України», - наголосив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

За його словами, ще одне пріоритетне завдання - не лише забезпечити обслуговування клієнтів, а й гарантувати безпеку відвідувачів і співробітників.

"Тому автомобілі мають сталеве панцерування пасажирського відсіку та броньовану капсулу касового відсіку з куленепробивним склом", - додав очільник банку.

Заплановано, що п'ять таких авто найближчим часом вирушать на прифронтові території Донецької, Запорізької, Харківської та Херсонської областей і надаватимуть фінансові послуги там, де не працює жоден інший банк.

В Ощаді також зазначають, що броньовані мобільні підрозділи оснащено супутниковим зв'язком, сигналізацією і тривожними кнопками. Тут є автономне електропостачання, системи відеоспостереження, пожежогасіння, кондиціонування та вентиляції.

Як повідомлялось, мережа Ощадбанку в Донецькій області складається з 31 відділення та двох мобільних підрозділів у місті Святогірськ та селі Богатир.