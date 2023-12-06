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АНАЛІТИКА

Порт Чорноморськ отримав шість дизель-генераторів від уряду Японії

Порт Чорноморськ отримав шість дизель-генераторів від уряду Японії

 

Чорноморська філія ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) отримала шість дизель-генераторів на автомобільному шасі за міжурядовою угодою України та Японії про технічне співробітництво та грантову допомогу.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба АМПУ у Фейсбуці.

«У межах угоди між урядами України та Японії про технічне співробітництво та грантову допомогу, в межах проєкту екстреного відновлення та реконструкції, що реалізується через Японську агенцію міжнародного співробітництва (JICA), в Чорноморську філію ДП «АМПУ» було доставлено шість дизель-генераторів «Volvo» потужністю 550 кВА, на базі автомобілів «Iveco», - ідеться у повідомленні.

Дизель-генератори планується використовувати в разі довгострокового відключення від мереж електропостачання об'єктів критичної інфраструктури порту.

Порт Чорноморськ отримав шість дизель-генераторів від уряду Японії

 

«За сумарною потужністю, передані генератори зможуть повністю забезпечити потреби в електроенергії адміністрацій філій портів Великої Одеси. А з огляду на мобільність обладнання, за необхідності, можуть бути направлені в будь-яку філію ДП «АМПУ», - зазначив голова АМПУ Юрій Литвин.

Церемонія передачі мобільних транспортних засобів електропостачання відбулася 5 грудня у Києві. У ній взяли участь постійний представник офісу JICA в Україні Сугімото Сатоші та заступник голови АМПУ Сергій Ковшар.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді Японське агентство міжнародного співробітництва JICA відновило роботу свого офісу в Києві після перерви, спричиненої вторгненням Росії в Україну в лютому минулого року.
 

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