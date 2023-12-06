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АНАЛІТИКА

Укрзалізниця вийшла на рекордні обсяги перевезень вантажів за час повномасштабної війни

 

Компанія Укрзалізниця у листопаді перевезла 14 млн тонн вантажів - на 33,8% більше, ніж за аналогічний період 2022 року, і на 4% більше, ніж у жовтні 2023-го. Це рекорд за весь час повномасштабного вторгнення, йдеться на сайті компанії.

У внутрішньому сполученні УЗ в листопаді 2023 року перевезла 7,3 млн тонн (19% більше листопада минулого року), експортні перевезення зросли до 6 млн тонн (на 56,2%), імпортні - до 0,68 млн тонн (на 35,4%), транзитні - до 0,07 млн тонн (у 2,2 раза).

Укрзалізниця назвала основні вантажі, які зараз возять в Україні. Це:

→ зерно - 3 млн тонн (+13%),
→ мінбудматеріали - 3 млн тонн (+61,8%),
→ руда залізна і марганцева - 3 млн тонн (+2,5 раза),
→ кам'яне вугілля - 2 млн тонн (-7,7%).

Безпосередньо в експортному сполученні лідером стало зерно - 2,4 млн тонн, що на 13% більше листопада 2022 року та на 40,4% більше жовтня 2023 року.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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