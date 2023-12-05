УЗ підвищує вартість квитків на деякі міжнародні рейси

"Укрзалізниця" оголосила, що зменшує знижки та гармонізує ціни на міжнародні рейси - це дозволить продовжити оновлювати парк вагонів та зменшити загальні збитки від пасажирських перевезень.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"У попередні роки для залучення пасажиропотоку "Укрзалізниця" застосовувала знижки фактично на всі пасажирські міжнародні рейси. Але наразі компанія переглядає це рішення, оскільки щороку збитки від пасажирських перевезень становлять більше 12 млрд грн.

Зміна тарифів дозволить "Укрзалізниці" втримати на поточному рівні вартість квитків для проїзду у сполученнях всередині країни, а також продовжити модернізацію рухомого складу, яка активно триває навіть під час широкомасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні.

Так, за спільним рішенням із залізницями сусідніх країн на 72% зросте вартість квитків на поїзд Київ - Варшава - Київ, попит на який лишається ажіотажним, пояснили в УЗ.

"Але при цьому будуть доступні й дешевші альтернативні варіанти на цьому напрямку. Залежно від класу місця вартість проїзду до Хелма та зворотно, звідки можна зручно пересісти на Варшаву, зросте наступним чином: на поїзди з Дніпра - у межах 4-11%, з Харкова - 17-48%, з Києва - 15-47%.

Також мінімально, у межах 3%, зросте вартість проїзду в нічних поїздах до Відня та Перемишля. На проїзд в Інтерсіті+ Київ - Перемишль - Київ ціна збільшиться на 26%, а в нічному поїзді Одеса - Перемишль - Одеса - у діапазоні 37-49%", - додали в компанії.

Водночас без змін залишиться вартість квитків на поїзди до Кишинева та Будапешта.

"Крім того, наразі уникнено підвищення тарифів на соціально важливі приміські перевезення. Цей сегмент залізничних перевезень лишається найдоступнішим для українців та найзбитковішим для Укрзалізниці. Також компанія продовжить організовувати й надалі безкоштовні евакуаційні рейси з прифронтових регіонів", - йдеться в позиції компанії.

Нові тарифи почнуть діяти із запровадженням нового графіка руху пасажирських поїздів - з 10 грудня 2023 року. До зазначеної дати, купуючи квиток на будь-який день, пасажири сплачуватимуть стару ціну.