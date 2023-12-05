АРМА вирішила не розривати договір управління з Укрнафтою до рішення Верховного суду

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) відреагувало на несподіване рішення Шостого апеляційного адміністративного суду про анулювання спецдозволу заарештованої компанії Укрнафтобуріння на користування надрами Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища.

АРМА повідомило на своєму сайті, що договір з Укрнафтою, яка управляє активами Укрнафтобуріння, попри рішення суду, розривати не будуть.

"Якщо ж за такими рішеннями приховано цілі уникнути виплати до бюджету та унеможливити ситуацію, коли арештовані активи приносять користь, АРМА відреагує миттєво", - заявила глава відомства Олена Дума.

Агентство оголосило, що поки в Укрнафти ще є юридичні можливості врегулювання ситуації, управитель залишиться тим самим.

Тільки у разі рішення Верховного суду про остаточну втрату спецдозволу договір управління може бути достроково розірвано.

АРМА повідомила, що хоче створити міжвідомчу робочу групу, що включатиме представників органів державної влади та незалежних спеціалістів. Мета її роботи - забезпечення виконання умов договору й надходження прибутків до держбюджету.

"Відповідно до умов документа, ПАТ "Укрнафта" зобов'язане перерахувати до державної скарбниці 90% від своїх доходів. Тож управитель повинен сплатити відповідні платежі до бюджету на початку наступного року", - сказала Дума.