Укрнафтобуріння оскаржує у Верховному суді анулювання дозволу на розробку Сахалінського родовища

ПрАТ "Укрнафтобуріння" подало у Верховний суд касаційну скаргу щодо анулювання дозволу на видобуток газу на Сахалінському родовищі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

"Укрнафтобуріння звернулася до Верховного суду з метою збереження видобутку природного газу та уникнення кризових ситуацій під час осіннє-зимового періоду. Компанія подала касаційну скаргу та заяву про зупинення виконання постанови Шостого апеляційного адміністративного суду, яке поставило під загрозу енергетичну безпеку України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 28 листопада Шостий апеляційний адміністративний суд анулював спецдозвіл на користування надрами № 6349 від 10 липня 2019 року, згідно з яким ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» проводить свою діяльність. Водночас, судова тяганина між Укрнафтобурінням та Держгеонадрами стосувалася видачі іншого спецдозволу - №5139 - який вже був анульований Держгеонадрами у 2019 році.

Таким чином, відмінивши новий спецдозвіл, хоча справа стосувалася виключно старого, суд зупинив видобуток газу на Сахалінському родовищі.

На початку грудня Укрнафтобуріння провело всі необхідні технологічні заходи і вимушено виконало вимоги законодавства, яке забороняє здійснення діяльності з видобутку вуглеводнів без спеціального дозволу на користування надрами. При цьому фахівці компанії знайшли можливість забезпечити газопостачання села Китченківка Харківської області, яке пов'язане з технологічними комунікаціями підприємства.

Як повідомлялося, у травні 2023 року Кабмін передав Укрнафтобуріння в управління ПАТ "Укрнафта".