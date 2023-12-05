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АНАЛІТИКА

Перше українське підприємство отримало право випускати вантажні вагони на євроколію

 

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (КВБЗ) стало першим в Україні підприємством, яке отримало право випускати вантажні вагони на колію 1435 мм. Про це повідомило профільне залізничне видання Railway Supply.

КВБЗ виконав вимоги відповідних технічних специфікацій інтероперабельності (TSI), що діють в країнах Євросоюзу.

Фахівці підприємства спроєктували інтермодальний вагон-платформу типу Sggrss 80' для перевезення контейнерів і виготовили два прототипи, які пройшли випробування на полігоні країн ЄС.

Отримані сертифікати внесено до бази Залізничного Агентства Європейського Союзу (ERA), вони є підтвердженням виконання всіх чинних вимог.

"Нова продукція дасть змогу Крюківському заводу розширити ринки збуту та задовольнити потреби як компаній з країн ЄС, так і УЗ та інших українських операторів, що працюють на колії 1435 мм", - сказано в повідомленні.

Вагони верифіковані для експлуатації на всій мережі залізниць ЄС.

У травні Укрзалізниця заявляла, що створить експертну групу, яка має оцінити перспективність запровадження в Україні технологічної розробки іспанської компанії Tria - вагонних візків з розсувною системою для переходу з колії шириною 1435 мм на колію 1520 мм і назад.

24 листопада УЗ підписала меморандум про співпрацю з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) щодо будівництва євроколії на ділянці від станції Мостиська, яка розташована на кордоні з Польщею, до Львова (Скнилів).

Будівництво колії європейського стандарту 1435 мм від кордону з Польщею до Львова та у Молдові від Кишинева до кордону з Румунією - перший пункт розробленої ЄС стратегії з інтеграції залізничних мереж України, Молдови та Євросоюзу.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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