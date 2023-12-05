Фінансові новини
- |
- 05.12.23
- |
- 21:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Перше українське підприємство отримало право випускати вантажні вагони на євроколію
16:59 05.12.2023 |
ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (КВБЗ) стало першим в Україні підприємством, яке отримало право випускати вантажні вагони на колію 1435 мм. Про це повідомило профільне залізничне видання Railway Supply.
КВБЗ виконав вимоги відповідних технічних специфікацій інтероперабельності (TSI), що діють в країнах Євросоюзу.
Фахівці підприємства спроєктували інтермодальний вагон-платформу типу Sggrss 80' для перевезення контейнерів і виготовили два прототипи, які пройшли випробування на полігоні країн ЄС.
Отримані сертифікати внесено до бази Залізничного Агентства Європейського Союзу (ERA), вони є підтвердженням виконання всіх чинних вимог.
"Нова продукція дасть змогу Крюківському заводу розширити ринки збуту та задовольнити потреби як компаній з країн ЄС, так і УЗ та інших українських операторів, що працюють на колії 1435 мм", - сказано в повідомленні.
Вагони верифіковані для експлуатації на всій мережі залізниць ЄС.
У травні Укрзалізниця заявляла, що створить експертну групу, яка має оцінити перспективність запровадження в Україні технологічної розробки іспанської компанії Tria - вагонних візків з розсувною системою для переходу з колії шириною 1435 мм на колію 1520 мм і назад.
24 листопада УЗ підписала меморандум про співпрацю з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) щодо будівництва євроколії на ділянці від станції Мостиська, яка розташована на кордоні з Польщею, до Львова (Скнилів).
Будівництво колії європейського стандарту 1435 мм від кордону з Польщею до Львова та у Молдові від Кишинева до кордону з Румунією - перший пункт розробленої ЄС стратегії з інтеграції залізничних мереж України, Молдови та Євросоюзу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Раді хочуть зобов'язати українців носити з собою військовий квиток, - нардеп
ТОП-НОВИНИ
|Повістки в Україні хочуть вручати через електронну пошту та рекомендованим листом, - нардеп
|Світовий банк надасть Україні $1,2 мільярда для фінансування соцвиплат
|Генпрокурор доручив провести службове розслідування у зв'язку з оприлюдненим відео журналіста Ткача - Офіс генпрокурора
|Фінляндія почне виробляти боєприпаси для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|УЗ підвищує вартість квитків на деякі міжнародні рейси
|АРМА вирішила не розривати договір управління з Укрнафтою до рішення Верховного суду
|Укрнафтобуріння оскаржує у Верховному суді анулювання дозволу на розробку Сахалінського родовища
|Перше українське підприємство отримало право випускати вантажні вагони на євроколію
|Укрнафта запустила нову високопродуктивну свердловину на заході України
|Останній облгаз Фірташа на заході України перейшов під «Нафтогаз»
Бізнес
|Amazon представила Titan - генератор зображень на основі ШІ
|NASA та IBM розроблять модель штучного інтелекту для прогнозування погоди
|Дослідники Google DeepMind за допомогою ШІ виявили 2,2 млн нових матеріалів
|Toyota представила тридверний Land Cruiser 70 Series
|Бос NVIDIA каже, що штучний інтелект «успішно конкуруватиме» з людським — вже у найближчі 5 років
|Microsoft — у правлінні OpenAI, а Сем Альтман офіційно повернувся на посаду CEO
|Фінська корабельня передала замовнику найбільший у світі круїзний лайнер