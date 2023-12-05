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АНАЛІТИКА

Укрнафта запустила нову високопродуктивну свердловину на заході України

 

Державна нафтовидобувна компанія Укрнафта запустила нову високодебітну свердловину на заході України. Початковий дебіт нафти становить 25-30 тонн на добу, повідомила пресслужба компанії.

Ціллю зведення похило-скерованої свердловини стала розвідка запасів у стрийських відкладах на Львівщині. Роботи провели в стислі терміни: стовбур загальною протяжністю 1244 метри пробурили всього за 32 доби.

"Перспективні пласти в розрізі даної свердловини залягають в інтервалах глибин 886-1122 метрів, їх загальна нафтонасичена товщина - понад 120 метрів", - зазначив директор ПАТ Укрнафта Сергій Корецький.

На цей час здійснили перфорацію покладів в інтервалі 1085-1122 метрів, це близько 30% від загальної товщі нафтонасичених пластів стрийських відкладів. Відбувається процес освоєння.

Це вже третя свердловина, пробурена компанією у 2023 році в межах одного конкретного родовища, і друга з них, створена в партнерстві з ТОВ БК "Горизонти".

До кінця року на цьому ж родовищі мають бути побудовані ще три свердловини.

Укрнафта у 2023 році має намір пробурити дев'ять нових свердловин, у 2024 році - 30. Компанія ставить стратегічною метою до 2027 року подвоїти видобуток нафти і природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд куб. м відповідно. Відповідно до останнього прогнозу видобуток нафти у 2023 році планується збільшити на 4%, до 1,405 млн тонн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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