Десять компаній отримали пільги на митниці. В однієї з них буде унікальний статус

Державна митна служба в п'ятницю, 1 грудня, вручила сертифікати авторизованого економічного оператора (АЕО), які дають право на спеціальні спрощення та переваги при здійсненні митних формальностей, одразу десятьом новим компаніям. Вперше одна з них отримала статус АЕО-Б, повідомила пресслужба Держмитниці.

Сертифікати отримали:

→ ТОВ "Фуджікура аутомотів Україна Львів" (електричне обладнання для автомобілів)

→ ТОВ "Schreder" (системи освітлення)

→ ТОВ "Видавничий дім "Укрпол" (поліграфія)

→ МП "Рокада" (логістика)

→ ТОВ "Склянний альянс" (склотара)

→ ТОВ "Пластікс-Україна" (полімерні матеріали для реклами, будівництва, оздоблення тощо)

→ ПАТ "Одескабель" (телекомунікаційні кабелі)

→ ПВТП "ДЖІ-ЕН-ЕЛ" (крупи)

→ ПАТ "Іллічівськзовніштранс" (логістика)

→ ТОВ "Рехау" (вікна)

"Окрема подяка команді "Видавничий дім "Укрпол", яка наважилась та успішно пройшла процедуру оцінки для отримання першого в Україні статусу АЕО-Б", - сказав заступник голови Держмитниці Владислав Суворов.

На сьогодні статус АЕО отримали 19 підприємств, водночас одне підприємство отримало одразу дві авторизації: АЕО-С (спрощення) та АЕО-Б (безпека та надійність).

Підприємство, яке отримало авторизацію АЕО-Б, має такі ж переваги, як і підприємство зі статусом АЕО-С, і додатково - право на отримання повідомлення митного органу про те, що відповідні товари й транспортні засоби обрано для проведення митного огляду (має велике значення, зокрема для часового планування).

Довідка. Статус АЕО - це найвищий ступінь довіри митниці до підприємств у вигляді надання їм спеціальних спрощень та переваг під час здійснення митних формальностей. Закон про АЕО в Україні було ухвалено Верховною Радою у грудні 2020 року в рамках виконання зобов'язань, передбачених Угодою про асоціацію з Євросоюзом.

Статус авторизованого економічного оператора призначено для добропорядних і фінансово стабільних компаній, які пов'язані з експортом та імпортом товарів. Це можуть бути виробники, орієнтовані на експорт, експортери та імпортери, митні представники, перевізники, експедитори.

Підприємство, яке отримало авторизацію АЕО, має право на спеціальні спрощення і переваги, такі як спрощене декларування, першочергове виконання митних формальностей, зниження ступеня ризику системою митного оформлення, виділена смуга руху на пункті пропуску тощо.