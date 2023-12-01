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«ArcelorMittal Кривий Ріг» планує відновити виробництво до 50% у 2024 році
11:30 01.12.2023 |
Компанія "АрселорМіттал Кривий Ріг" планує у 2024 році збільшити навантаження виробничих до 50 %, шляхом роботи двох доменних печей.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Відповідну заяву зробив генеральний директор "АрселорМіттал Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо під час прийому посла Федеративної Республіки Німеччина пана Мартіна Єґера.
"У 2024 році ми плануємо збільшити обсяги виробництва та розширити виробничі потужності шляхом роботи двох доменних печей. Таким чином, завантаження наших виробничих потужностей збільшиться з 30 % до 50 %", - зазначив Лонгобардо.
Лонгобардо також підкреслив, що меткомбінат готовий якнайшвидше нарощувати обсяги виробництва і підтримувати Україну в її післявоєнному відновленні. Для цього на підприємстві зберегли колектив, уникли скорочень, і все виробниче обладнання перебуває в робочому стані, попри відключення електроенергії та навіть ракетні обстріли.
Додається, що програма візиту посла Німеччини охоплювала обговорення з керівництвом заводу поточного стану підприємства і перспектив його розвитку, а також відвідування доменного виробництва.
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