Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«ArcelorMittal Кривий Ріг» планує відновити виробництво до 50% у 2024 році

 

Компанія "АрселорМіттал Кривий Ріг" планує у 2024 році збільшити навантаження виробничих до 50 %, шляхом роботи двох доменних печей.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Відповідну заяву зробив генеральний директор "АрселорМіттал Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо під час прийому посла Федеративної Республіки Німеччина пана Мартіна Єґера.

"У 2024 році ми плануємо збільшити обсяги виробництва та розширити виробничі потужності шляхом роботи двох доменних печей. Таким чином, завантаження наших виробничих потужностей збільшиться з 30 % до 50 %", - зазначив Лонгобардо.

Лонгобардо також підкреслив, що меткомбінат готовий якнайшвидше нарощувати обсяги виробництва і підтримувати Україну в її післявоєнному відновленні. Для цього на підприємстві зберегли колектив, уникли скорочень, і все виробниче обладнання перебуває в робочому стані, попри відключення електроенергії та навіть ракетні обстріли.

Додається, що програма візиту посла Німеччини охоплювала обговорення з керівництвом заводу поточного стану підприємства і перспектив його розвитку, а також відвідування доменного виробництва.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,3535
  0,0217
 0,06
EUR
 1
 39,7235
  0,2347
 0,59

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8600  0,26 0,69 37,5836  0,08 0,20
EUR 40,0020  0,40 0,99 40,9516  0,25 0,61

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,4525  0,11 0,30 36,4700  0,10 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес