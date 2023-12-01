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Енергоатом та Hyundai підписали угоду про співпрацю у ядерній галузі
10:48 01.12.2023 |
Президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін та президент Hyundai E&C Юн Йон-Джун підписали угоду, яка окреслює можливості майбутньої співпраці компаній.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Енергоатом.
"Згідно з документом, сторони заявили про намір укласти меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сферах, що становлять взаємний інтерес. До них, зокрема, входять підтримка впровадження нових проєктів АЕС в Україні з реакторами PWR великої та малої потужності, вивчення можливостей фінансування для розгортання нових ядерних об'єктів тощо", - йдеться у повідомленні.
Крім того, компанії розглядають можливість проводити спільні дослідження та розробки в галузі промислових стандартів і нормативно-правових вимог, обміну технічними знаннями та передовим досвідом.
Як повідомлялося, Енергоатом та британська Urenco домовилися про постачання збагаченого урану для потреб українських АЕС до 2035 року.
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