Енергоатом та Hyundai підписали угоду про співпрацю у ядерній галузі

Президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін та президент Hyundai E&C Юн Йон-Джун підписали угоду, яка окреслює можливості майбутньої співпраці компаній.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Енергоатом.

"Згідно з документом, сторони заявили про намір укласти меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сферах, що становлять взаємний інтерес. До них, зокрема, входять підтримка впровадження нових проєктів АЕС в Україні з реакторами PWR великої та малої потужності, вивчення можливостей фінансування для розгортання нових ядерних об'єктів тощо", - йдеться у повідомленні.

Крім того, компанії розглядають можливість проводити спільні дослідження та розробки в галузі промислових стандартів і нормативно-правових вимог, обміну технічними знаннями та передовим досвідом.

Як повідомлялося, Енергоатом та британська Urenco домовилися про постачання збагаченого урану для потреб українських АЕС до 2035 року.