Київ має намір викупити квартири для пільгових категорій громадян та об'єкти соціальної інфраструктури в об'єктах ПрАТ ХК "Київміськбуд" як заходи з підтримки роботи забудовника, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Місто братиме активну участь у відновленні роботи компанії шляхом викупу житла для всіх категорій громадян, які стояли на черзі, зокрема для учасників бойових дій і членів їхніх сімей, для внутрішньо переміщених осіб та інших категорій. А також шляхом викупу в комунальну власність об'єктів соціальної сфери - шкіл і садочків. Наприклад, цього року місто заклало в бюджеті на ці цілі понад 1 млрд грн", - повідомив Поворозник під час брифінгу про результати аудиту "Київміськбуду" у вівторок.

За його словами, викуп житла дасть змогу компанії отримати оборотні кошти та відновити активне будівництво.

За підсумками аудиту, проведеного компаніями ДП "Бейкер Тіллі Україна Консалтинг", ТОВ "Аудиторська фірма НХД-АУДИТ" і ТОВ "Ернст енд Янг", було встановлено відсутність ознак дій із доведення підприємства до банкрутства, приховування фактів фінансової неспроможності або здійснення масових операцій пов'язаними особами. Водночас аудитори встановили, що діяльність "Київміськбуду" була порушена через зовнішні чинники - COVID-19, повномасштабну війну, фактор "Укрбуду", зазначив Поворозник.

"Можу констатувати, що за підсумками аудиторської перевірки та роботи тимчасової контрольної комісії можна зробити висновок, що компанія ПрАТ "ХК "Київміськбуд" зможе виконати свої зобов'язання перед інвесторами", - зазначив заступник голови КМДА.

Місто також звернеться до Кабінету Міністрів України щодо задекларованих зобов'язань із дофінансування об'єктів незавершеного будівництва компанії "Укрбуд" розміром 2,28 млрд грн, згідно з рекомендацією Тимчасової контрольної комісії Київради з перевірки діяльності "ХК "Київміськбуд".

ХК "Київміськбуд" створено на базі майна державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об'єднання в її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До складу ХК входять 40 АТ, у яких компанія володіє акціями, шість дочірніх підприємств і 51 підприємство на правах асоційованого члена.

Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд", згідно з даними НКЦПФР, є Київська міськрада (80%).

За даними Openadtabot, "Київміськбуд" у 2022 році отримав 35,8 млн грн чистого збитку проти 4,3 млн грн чистого прибутку в попередньому році. При цьому його виручка зросла на 23% і сягнула 1,8 млрд грн.