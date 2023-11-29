Енергоатом підписав контракт на постачання збагаченого урану до 2035 року

Енергоатом підписав з британською Urenco Enrichment Company контракт про постачання збагаченого уранового продукту для українських АЕС. Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

Згідно з документом, Urenco постачатиме Енергоатому збагачений уран до 2035 року з можливістю пролонгації контракту до 2043 року.

Після відмови від російського ядерного палива єдиним постачальником паливних збірок для українських атомних електростанцій стала компанія Westinghouse Electric Sweden. Постачальником збагаченого урану, що використовується для виробництва палива Westinghouse, є британська Urenco.

Термін дії чинних контрактів з Urenco на постачання ядерних матеріалів - збагаченого уранового продукту та гексафториду природного урану (UF6) - спливає у 2025 році.

Тому для Енергоатому було дуже важливо продовжити довгострокову співпрацю, яка забезпечить стабільність постачання збагаченого урану для виробництва ядерного палива для АЕС України.