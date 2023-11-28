Приватизувати «Ощадбанк» можна за чотири роки після завершення війни, – голова правління

Державний "Ощадбанк" можна буде приватизувати за чотири роки після завершення війни з Росією.

Таку думку висловив голова правлінн банку Сергій Наумов в інтерв'ю Forbes.

За його словами, до повномасштабного вторгнення "Ощадбанк" вів переговори про участь у приватизації Європейського банку реконструкції і розвитку, але зараз ці перемовини на паузі.

Довоєнна стратегія держбанку передбачала приватизацію за 4 роки. Після завершення війни "Ощадбанк" можна буде приватизувати за ці ж 4 роки, вважає Наумов.

Перемовини з ЄБРР не скасовані, а стоять на паузі, тож після завершення війни установа зможе взяти участь у процесі. Йдеться про субординований борг, який може бути конвертований у капітал.

"Коли ви маєте в капіталі таку поважну інституцію, як ЄБРР, - набагато легше продати велику частку банку стратегічному інвестору", - зазначив Наумов.

Національний банк каже держбанкам про необхідність вже зараз почати розробку стратегії, яка передбачатиме приватизацію, каже він. "У нас вже є дієздатна наглядова рада, розробка стратегії - це їхня компетенція, - зазначає СЕО "Ощадбанку". - Вона буде розроблятися у співпраці із менеджментом банку вже у найближчій перспективі".

Нагадаємо, ще у листопаді 2016 року Мінфін підписав меморандум з ЄБРР щодо підтримки "Ощадбанку", а в травні 2018 року ЄБРР офіційно анонсував плани входження у капітал фінзакладу.