Фінансові новини
- |
- 28.11.23
- |
- 15:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Приватизувати «Ощадбанк» можна за чотири роки після завершення війни, – голова правління
13:36 28.11.2023 |
Державний "Ощадбанк" можна буде приватизувати за чотири роки після завершення війни з Росією.
Таку думку висловив голова правлінн банку Сергій Наумов в інтерв'ю Forbes.
За його словами, до повномасштабного вторгнення "Ощадбанк" вів переговори про участь у приватизації Європейського банку реконструкції і розвитку, але зараз ці перемовини на паузі.
Довоєнна стратегія держбанку передбачала приватизацію за 4 роки. Після завершення війни "Ощадбанк" можна буде приватизувати за ці ж 4 роки, вважає Наумов.
Перемовини з ЄБРР не скасовані, а стоять на паузі, тож після завершення війни установа зможе взяти участь у процесі. Йдеться про субординований борг, який може бути конвертований у капітал.
"Коли ви маєте в капіталі таку поважну інституцію, як ЄБРР, - набагато легше продати велику частку банку стратегічному інвестору", - зазначив Наумов.
Національний банк каже держбанкам про необхідність вже зараз почати розробку стратегії, яка передбачатиме приватизацію, каже він. "У нас вже є дієздатна наглядова рада, розробка стратегії - це їхня компетенція, - зазначає СЕО "Ощадбанку". - Вона буде розроблятися у співпраці із менеджментом банку вже у найближчій перспективі".
Нагадаємо, ще у листопаді 2016 року Мінфін підписав меморандум з ЄБРР щодо підтримки "Ощадбанку", а в травні 2018 року ЄБРР офіційно анонсував плани входження у капітал фінзакладу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Під приводом «плану війни». Навіщо «слуги народу» дискредитують Залужного та Генштаб ЗСУ
|«Слуги народу» та ОПЗЖ хочуть відправити на експертизу до Венеціанської комісії законопроєкт про заборону церков, контрольованих із Росії
|В Україні вирішили демобілізувати строковиків, чий термін служби закінчився
|Глава комітету ВР з євроінтеграції заявила про блокування її поїздки на засідання в ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Ощадбанк видаватиме аграріям кредити на розмінування полів
У РУБРИЦІ
|Приватизувати «Ощадбанк» можна за чотири роки після завершення війни, – голова правління
|В управління Нафтогазу перейшли ще три облгази
|Співвласників Банку «Авангард» Пасенюка і Стеценка вивели з наглядової ради через рішення НБУ
|Німеччина через KfW надасть «Укренерго» EUR24,5 млн кредитних і грантових коштів на посилення стійкості енергосистеми - голова НЕК
|ЄБРР покриє до 50% ризиків Креді Агріколь Банку за новими кредитами на EUR50 млн
|Борги перед «Укргідроенерго» на балансуючому ринку вже сягнули майже 8 млрд грн і вдвічі перевищують минулорічні - СЕО
Бізнес
|Instagram дозволив усім користувачам завантажувати публічні Reels
|Чат-бот Bard навчився дивитися і переказувати відеоролики на YouTube
|Світовий продаж смартфонів зріс у жовтні вперше за два роки - Counterpoint
|Subaru представив нове покоління позашляховика Forester
|Названо найдорожчі бренди світу. Лідер не змінюється вже 11 років!
|Суд Флориди визнав, що в Tesla знали про «зламаний» автопілот, коли постачали електромобілі клієнтам
|Компанія-творець чата GPT раптово звільнила боса, а потім повернула. Що відбувається?