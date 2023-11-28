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В управління Нафтогазу перейшли ще три облгази
22:17 27.11.2023 |
Під управління Групи Нафтогаз перейшли АТ «Рівнегаз», «Запоріжгаз» та «Чернівцігаз».
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.
«Ще 3 облгази перейшли під управління Групи Нафтогаз. Йдеться про АТ «Рівнегаз», АТ «Запоріжгаз» та АТ «Чернівцігаз», - ідеться у повідомленні.
Таким чином, загальна кількість газорозподільних компаній, інтегрованих до Групи Нафтогаз, збільшилась до 22.
Зазначається, що сукупно ці три підприємства обслуговують майже мільйон клієнтів.
«Особові рахунки, тарифи та реквізити на оплату послуг для споживачів з Рівненської, Запорізької та Чернівецької областей залишаються незмінними», - зазначають у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, у листопаді АТ «Закарпаттягаз» перейшло в управління Нафтогазу.
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