Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В управління Нафтогазу перейшли ще три облгази

 

Під управління Групи Нафтогаз перейшли АТ «Рівнегаз», «Запоріжгаз» та «Чернівцігаз».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

«Ще 3 облгази перейшли під управління Групи Нафтогаз. Йдеться про АТ «Рівнегаз», АТ «Запоріжгаз» та АТ «Чернівцігаз», - ідеться у повідомленні.

Таким чином, загальна кількість газорозподільних компаній, інтегрованих до Групи Нафтогаз, збільшилась до 22.

Зазначається, що сукупно ці три підприємства обслуговують майже мільйон клієнтів.

«Особові рахунки, тарифи та реквізити на оплату послуг для споживачів з Рівненської, Запорізької та Чернівецької областей залишаються незмінними», - зазначають у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді АТ «Закарпаттягаз» перейшло в управління Нафтогазу.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,2173
  0,1686
 0,47
EUR
 1
 39,6579
  0,2999
 0,76

Курс обміну валют на вчора, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1160  0,01 0,02 37,7148  0,01 0,03
EUR 40,2700  0,03 0,07 41,1132  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,1650  0,14 0,40 36,1900  0,15 0,42
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес