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Співвласників Банку «Авангард» Пасенюка і Стеценка вивели з наглядової ради через рішення НБУ
21:19 27.11.2023 |
Власники фінансової групи ICU і банку "Авангард", який входить до неї, Костянтин Стеценко і Макар Пасенюк виведені зі складу наглядової ради банку у зв'язку з рішеннями Національного банку України, йдеться в повідомленні на сайті фінустанови.
Згідно з ним, таке рішення ухвалив єдиний акціонер банку - Westal Holdings Ltd (Кіпр) 23 листопада, тоді як відповідні рішення НБУ було ухвалено 20 листопада.
Одночасно на посаду члена наглядової ради було призначено директора ICU International LTD і ICU Holdings Limited, начальника юридичного відділу "АйСіЮ Консалтинг" і заступника директора з юридичних питань "Інвестиційний капітал Україна" Максима Грінченка.
У повідомленні відсутня суть рішень Нацбанку, які стали підставою для виведення Стеценка і Пасенюка з наглядової ради банку. Водночас НБУ минулого тижня повідомив про спробу власників групи ICU через Київський окружний адміністративний суд визнати протиправними та скасувати рішення комітету Нацбанку з питань діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури від 1 травня цього року про їхню невідповідність кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності.
Позов Стеценка було подано в травні 2023 року, Пасенюка - у вересні 2023 року, уточнював регулятор. Судові засідання відбулися 22 листопада, проте остаточних рішень поки що ухвалено не було. Національний банк наполягає на відкритих судових засіданнях з огляду на численні запити ЗМІ та суспільний інтерес до цієї справи.
Згідно з інформацією "Форбс Україна" і "Гроші", присутніх на засіданні, Нацбанк ухвалив подібне рішення у зв'язку з виплатою "Авангардом" премій Стеценку та Пасенюку по 290 млн грн кожному з коштів, які було отримано як доходи за депозитними сертифікатами, придбаними за рахунок відсотків, що лежали на рахунках банку, за заарештованими ОВДП, які були виведені з ринку на початку війни МР Банком - "донькою" російського Ощадбанку.
За даними НБУ, станом на 1 жовтня цього року банк "Авангард" посідав 51-е місце за загальними активами - 1,33 млрд грн серед 63 банків країни.
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