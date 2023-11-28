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Німеччина через KfW надасть «Укренерго» EUR24,5 млн кредитних і грантових коштів на посилення стійкості енергосистеми - голова НЕК
21:01 27.11.2023 |
Уряд Німеччини через німецький державний банк розвитку KfW виділив НЕК "Укренерго" EUR24 млн кредиту і EUR0,5 млн гранту для посилення стійкості української енергосистеми, повідомив голова правління НЕК Володимир Кудрицький.
"Укренерго" залучає додаткові EUR24,5 млн на зміцнення української енергосистеми. Сьогодні з новим керівником Офісу KfW в Україні Лоренцом Гесснером і послом Німеччини в Україні Мартіном Егером обговорювали, що ці кошти буде спрямовано на посилення наших технічних зв'язків з енергосистемою континентальної Європи, відновлення високовольтних об'єктів у західному регіоні країни і побудову їхнього захисту", - написав він на своїй-фейсбук сторінці у понеділок.
Як зазначив Кудрицький, підписання всіх необхідних угод очікується найближчими тижнями.
"Наші партнери системно вкладаються в розвиток нашої спільної енергетичної безпеки. У неї є три важливі складові: відновлення енергетичних об'єктів, їхній захист, збільшення торгівлі електроенергією з ЄС", - сказав глава системного оператора.
Раніше "Укренерго" залучило загалом понад EUR220 млн кредитних і грантових коштів KfW для відновлення і реконструкції підстанцій. Крім того, німецькі оператори системи передачі Amprion, TenneT, TrasnetBW і 50 Hertz надали понад сотню одиниць обладнання, необхідного для ремонту магістральних електромереж і підстанцій системного оператора.
Зокрема, у жовтні цього року повідомлялося, що уряд Німеччини через KfW виділив НЕК "Укренерго" EUR76 млн гранту на фінансування будівництва інженерного захисту підстанцій, встановлення нового високовольтного обладнання, зокрема автотрансформаторів, і модернізацію мережі на кордоні з Європою.
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