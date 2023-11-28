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Борги перед «Укргідроенерго» на балансуючому ринку вже сягнули майже 8 млрд грн і вдвічі перевищують минулорічні - СЕО
14:00 27.11.2023 |
Заборгованість НЕК "Укренерго" перед ПрАТ "Укргідроенерго" на балансуючому ринку (БР) постійно зростає і вже сягнула майже 8 млрд грн, повідомив генеральний директор генкомпанії Ігор Сирота.
"Уже майже вісім. Того року, наприклад, було 4 млрд грн. Чимала різниця. І борги зростають, і це проблема для нас. І якщо так буде ще рік-два, ми з прибуткової компанії потрапимо у збитки - через системні нерозрахунки на балансуючому ринку", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
При цьому Сирота акцентував, що 80% цих боргів генерують державні компанії: шахти, обленерго, "СхідГЗК", які не розраховуються за спожиту на БР е/е.
За його словами, внаслідок цих нерозрахунків "Укренерго" не може нічого прогнозувати, коли сплатить ці борги.
"Це питання (зростання боргів на БР - ЕР), яке я постійно ставлю і буду знову ставити. Тому що воно критичне для нас (...). Нам негайно потрібно знайти рішення щодо погашення цих боргів", - наголосив глава "Укргідроенерго".
Водночас він зазначив, що "Укренерго" сплатила заборгованість перед компанією за допоміжні послуги, що становила понад 800 млн грн, а в самої "Укргідроенерго" наразі немає боргів із виконання спецзобов'язань із забезпечення е/е населення (ПСО), які навесні цього року становили 1,9 млрд грн.
"Але якщо буде така ситуація наприкінці року, будуть і далі нарощуватися борги на балансуючому ринку, то, звісно, тоді ми не зможемо платити ПСО", - попередив Сирота.
Водночас він звернув увагу, що обсяг ПСО компанії на кінець року збільшиться орієнтовно до 24-25 млрд грн порівняно з прогнозованими навесні 22 млрд грн, на чому позначилося підвищення ціни на е/е для населення з 1 червня.
"Дохід збільшується, але й ПСО збільшується. Воно не буде стояти на одному місці, тому що різниця між ціною для побутових споживачів і ціною в ринку теж збільшується. Ми, можливо, трохи більше заробляємо, але ми більше платимо ПСО. Тому для нас, коли є ПСО, питання підвищення тарифу не головне", - пояснив гендиректор "Укргідроенерго".
Він уточнив, що в загальному обсязі ПСО, що становить приблизно 135-140 млрд грн, 25 млрд грн закриває "Укргідроенерго", а решту - НАЕК "Енергоатом".
"Тобто наших коштів так і є - трохи більше ніж 20%", - зазначив Сирота.
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