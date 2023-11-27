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АНАЛІТИКА

ПриватБанк не повернуть Боголюбову: суд підтвердив законність націоналізації

 

Госпсуд Києва 27 листопада закрив справу щодо визнання недійсними правочинів в рамках націоналізації ПриватБанку у 2016 році.

Про це повідомляє пресслужба держбанку.

Також суд підтвердив законодавчо встановлену неможливість скасування рішень, прийнятих при націоналізації ПриватБанку, та повернення акцій банку колишнім власникам.

У банку нагадали, що справа розглядалась з 2020 року.

"В даній справі Боголюбов, колишній власник ПриватБанку, намагався витребувати акції ПриватБанку, що був націоналізований, у свою власність. Суд, неухильно дотримуючись приписів закону, закрив провадження у даній справі, як того і вимагає Закон №590. Безумовно, це перемога правосуддя та держави, як єдиного акціонера банку", - заявив адвокат ПриватБанку Віктор Тарасенков.

"Під час розгляду справи, суд врахував практику Великої Палати Верховного Суду у справі Олександра Дубілета та на підставі Закону №590 нарешті закрив провадження у даній справі щодо націоналізації ПриватБанку.

У відповідності до приписів цього закону провадження у всіх подібних судових справах підлягає закриттю, якщо колишніми акціонерами ПриватБанку обрано неналежний спосіб захисту своїх інтересів", - пояснили у банку.

Нагадаємо:

15 листопада Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив законодавчо встановлену неможливість скасування рішень, прийнятих при націоналізації Приватбанку, та повернення акцій банку колишнім власникам.

Суд скасував рішення суду першої інстанції та закрив відповідне провадження за адміністративним позовом Ігоря Коломойського.
За матеріалами: Економічна правда
 

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