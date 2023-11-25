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USAID допоможе Укрзалізниці збудувати євроколію до Львова
23:47 24.11.2023 |
Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку (USAID) надасть АТ "Укрзалізниця" допомогу в модернізації дільниці від станції Мостиська на кордоні з Польщею до Львова.
Як передає Укрінформ , про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
"Відповідний меморандум сторони підписали 24 листопада 2023 року. Від Укрзалізниці документ про наміри підписали голова правління Євген Лященко та член правління товариства Вячеслав Єрьомін. Від USAID - виконувач обовʼязків директора Місії в Україні Енн Хоппер", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що на дільниці від Мостиської до Львова планується побудувати євроколію шириною 1435 мм.
«На шляху України до ЄС продовжуємо реалізацію інфраструктурних євроінтеграційних проєктів. Разом із розбудовою сухопутних переходів працюємо над продовженням колії 1435 мм вглиб країни. Одна з найперспективніших дільниць - це Мостиська - Львів. Вона може слугувати для розвитку вантажних та пасажирських перевезень у напрямку країн ЄС», - зазначив Лященко.
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