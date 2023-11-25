Пенсіонери зможуть отримати у відділеннях «Укрпошти» по 5 енергоефективних лапм

Кабмін запровадив додаткову можливість отримання пенсіонерами по 5 світлодіодних ламп на одну фізичну особу безпосередньо у відділеннях "Укрпошти".

Про це повідомив у Telegram представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

"Впроваджено додаткову можливість отримання пенсіонерами по пʼять світлодіодних ламп на одну фізичну особу безпосередньо у відділеннях поштового звʼязку АТ "Укрпошта" за наявності пенсійного посвідчення, що дасть змогу пришвидшити процес видачі лампочок реципієнтам перед початком осінньо-зимового періоду підвищених навантажень на енергосистему України", - написав Мельничук.

Нагадаємо, в Україні наприкінці січня 2023 року стартувала програма обміну ламп розжарювання на LED.

Програма реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації та Укрпоштою за підтримки Європейського Союзу.