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Пенсіонери зможуть отримати у відділеннях «Укрпошти» по 5 енергоефективних лапм
23:05 24.11.2023 |
Кабмін запровадив додаткову можливість отримання пенсіонерами по 5 світлодіодних ламп на одну фізичну особу безпосередньо у відділеннях "Укрпошти".
Про це повідомив у Telegram представник уряду у ВР Тарас Мельничук.
"Впроваджено додаткову можливість отримання пенсіонерами по пʼять світлодіодних ламп на одну фізичну особу безпосередньо у відділеннях поштового звʼязку АТ "Укрпошта" за наявності пенсійного посвідчення, що дасть змогу пришвидшити процес видачі лампочок реципієнтам перед початком осінньо-зимового періоду підвищених навантажень на енергосистему України", - написав Мельничук.
Нагадаємо, в Україні наприкінці січня 2023 року стартувала програма обміну ламп розжарювання на LED.
Програма реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації та Укрпоштою за підтримки Європейського Союзу.
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