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АНАЛІТИКА

Укрзалізниця створила нову філію для покращення логістики в портах

 

АТ "Укрзалізниця" створила нову філію "Оператор припортових станцій" для покращення залізничної логістики у портах, повідомило профільне видання Rail.insider.

"Будемо організовувати роботу з подавання/прибирання вагонів, розвивати нові послуги у складі філії, оптимізувати витрати, пов'язані із технологічними процесами роботи нової філії, а також сподіваємося на кращий фінансовий результат роботи нашого підрозділу", - сказав 23 листопада на нараді з учасниками зернового ринку директор підрозділу Іван Ємець.

До складу філії увійшли припортові станції: Одеса-Порт, Чорноморськ-Порт, Поромна, Берегова, Ізмаїл, Миколаїв-Вантажний, Жовтнева і Херсон.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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