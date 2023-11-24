«Укрнафта» замовила 200 насосів німецької Oil Dynamics для інтенсифікації видобутку

"Укрнафта" підписала рамкову угоду з німецькою компанією Oil Dynamics з метою забезпечення комплексних і сучасних технологічних рішень для інтенсифікації видобутку нафти і газу.

"Ідеться про постачання електричних насосних систем, що дають змогу ефективно видобувати нафту, станцій управління та програмного забезпечення, що підвищує життєвий цикл таких систем за допомогою безперервного віддаленого моніторингу", - ідеться в пресрелізі товариства в четвер.

Як повідомив директор "Укрнафти" Сергій Корецький, обладнання Oil Dynamics розроблено та виготовлено в Німеччині в рамках концепції "Індустрія 4.0" і відповідає стандартам АPI.

"Укладена угода передбачає можливість співпраці протягом найближчих п'яти років - до 2028-го", - зазначив він.

Згідно з першим замовленням, компанія очікує постачання 200 установок електроцентрових насосів чотирма партіями по 50 штук, починаючи з грудня 2023 року.

"У такий спосіб "Укрнафта" втілюватиме в життя проєкт цифровізації свердловин у рамках концепції цифрового родовища (Digital Field), за якою працюють провідні компанії видобувної галузі", - наголосили в ПАТ.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, що є оператором національної мережі АЗС із 537 станцій, з яких діють 456.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року Ставка верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони.