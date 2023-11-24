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"Жодного разу не впасти – це не найбільша заслуга в життя. Головне кожен раз підніматися"
Нельсон Мандела
«Укрнафта» замовила 200 насосів німецької Oil Dynamics для інтенсифікації видобутку
09:06 24.11.2023 |
"Укрнафта" підписала рамкову угоду з німецькою компанією Oil Dynamics з метою забезпечення комплексних і сучасних технологічних рішень для інтенсифікації видобутку нафти і газу.
"Ідеться про постачання електричних насосних систем, що дають змогу ефективно видобувати нафту, станцій управління та програмного забезпечення, що підвищує життєвий цикл таких систем за допомогою безперервного віддаленого моніторингу", - ідеться в пресрелізі товариства в четвер.
Як повідомив директор "Укрнафти" Сергій Корецький, обладнання Oil Dynamics розроблено та виготовлено в Німеччині в рамках концепції "Індустрія 4.0" і відповідає стандартам АPI.
"Укладена угода передбачає можливість співпраці протягом найближчих п'яти років - до 2028-го", - зазначив він.
Згідно з першим замовленням, компанія очікує постачання 200 установок електроцентрових насосів чотирма партіями по 50 штук, починаючи з грудня 2023 року.
"У такий спосіб "Укрнафта" втілюватиме в життя проєкт цифровізації свердловин у рамках концепції цифрового родовища (Digital Field), за якою працюють провідні компанії видобувної галузі", - наголосили в ПАТ.
"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, що є оператором національної мережі АЗС із 537 станцій, з яких діють 456.
Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року Ставка верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони.
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