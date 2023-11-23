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АНАЛІТИКА

В «Укрзалізниці» заперечили підвищення на 20% тарифів на вантажні перевезення з 1 січня

 

"Укрзалізниця" не очікує підвищення вартості вантажних перевезень на 20% з 1 січня, проте можлива їх індексація через подорожчання деяких складових роботи залізниці.

Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов, передає "Інтерфакс-Україна".

"За фінпланом не передбачено ніякого підвищення. Але стоїть відкритим питання можливої індексації. Але ця індексація, застосовувати її чи ні, вирішить наш акціонер - Кабінет Міністрів. На сьогодні ми не маємо точної інформації про підвищення. Тому будь-яка інформація про нього є неправдивою", - сказав він.

Ткачов також повідомив, що УЗ зверталася з проханням до уряду щодо проведення уніфікації тарифної системи, щоб зернотрейдери та відправники зернових вантажів змогли платити дещо менше за вантажоперевезення залізницею. Така робота з уніфікації тарифів триває, зазначив він.

Водночас представник УЗ констатував, що питання індексації вартості вантажоперевезень існує.

За матеріалами: Економічна правда
 

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