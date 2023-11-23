Фінансові новини
- |
- 23.11.23
- |
- 17:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В «Укрзалізниці» заперечили підвищення на 20% тарифів на вантажні перевезення з 1 січня
14:41 23.11.2023 |
"Укрзалізниця" не очікує підвищення вартості вантажних перевезень на 20% з 1 січня, проте можлива їх індексація через подорожчання деяких складових роботи залізниці.
Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов, передає "Інтерфакс-Україна".
"За фінпланом не передбачено ніякого підвищення. Але стоїть відкритим питання можливої індексації. Але ця індексація, застосовувати її чи ні, вирішить наш акціонер - Кабінет Міністрів. На сьогодні ми не маємо точної інформації про підвищення. Тому будь-яка інформація про нього є неправдивою", - сказав він.
Ткачов також повідомив, що УЗ зверталася з проханням до уряду щодо проведення уніфікації тарифної системи, щоб зернотрейдери та відправники зернових вантажів змогли платити дещо менше за вантажоперевезення залізницею. Така робота з уніфікації тарифів триває, зазначив він.
Водночас представник УЗ констатував, що питання індексації вартості вантажоперевезень існує.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Маніфест 42». Чому бізнес збунтувався проти Офісу президента
ТОП-НОВИНИ
|Умєров озвучив результати зустрічі у форматі «Рамштайн»
|Україна не робитиме виключень для угорської меншини, щоб відкрити шлях до ЄС
|Єврокомісія поки не готова розблокувати кошти для Угорщини
|Новий пакет допомоги від Німеччини: БМП Marder, танк для розмінування, 155-мм снаряди
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В «Укрзалізниці» заперечили підвищення на 20% тарифів на вантажні перевезення з 1 січня
|Американська DFC надала Райффайзен Банку гарантію покриття кредитних ризиків на $40 млн
|Верховна Рада дозволила «Укрпошті» випуск NFT-марок
|Суд закрив справу про банкрутство Сумихімпрому. Підприємство приватизують
|Укрзалізниця у грудні запустить 14 нових пасажирських маршрутів
|БФ «Хелп фор Юкрейн» планує на початку 2024 року відкрити реабілітаційний центр для військових на базі санаторію «Моршинський»
Бізнес
|Ілон Маск віддасть гроші з реклами в Х Ізраїлю та Газі
|ШІ дасть змогу майже третині працівників перейти на 4-денний робочий тиждень до 2033 року - дослідження
|Майже весь колектив OpenAI вимагає повернути Альтмана та погрожує «втечею» у Microsoft — Суцкевер теж підписався!
|Qualcomm представила Snapdragon 7 Gen 3: новий процесор середнього рівня зі швидшим CPU і потужнішим GPU
|SpaceX втратила Starship через 9 хвилин після старту, а ракета Super Heavy вибухнула під час спуску в Мексиканську затоку
|ЄК схвалила створення Renault СП з китайською Geely
|Huawei Mate 60 Pro+ обійшов Mate 60 Pro і став найкращим камерофоном у рейтингу DxOMark