Американська DFC надала Райффайзен Банку гарантію покриття кредитних ризиків на $40 млн

Райффайзен Банк (Київ) одержав гарантію покриття кредитних ризиків на $40 млн від Американської корпорації з фінансування міжнародного розвитку (DFC), яка покриє до 80% ризику неповернення позик і дасть змогу банку прокредитувати мікро-, малі та середні підприємства (ММСП) протягом восьми років на $50 млн, повідомив банк у середу.

"Підприємства зможуть отримати кредити для поповнення обігових коштів і фінансування довгострокових інвестиційних проєктів, що допоможе відновлювати українську економіку, стимулювати експорт і створювати нові робочі місця", - наводяться в релізі слова голови правління Райффайзена Олександра Писарука.

Уточнюється, що договір гарантії кредитного портфеля за DFC було підготовлено за технічної підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

За даними Нацбанку України, станом на 1 жовтня 2023 року за розміром активів Райффайзен Банк посідав 4-те місце (196,35 млрд грн) серед 63 банків, що діють у країні.

DFC є урядовою установою для фінансування розвитку США. Співпрацює з приватним сектором для фінансування вирішення найбільш критичних проблем, з якими стикається світ. Корпорація інвестує в різні сектори, включно з енергетикою, охороною здоров'я, інфраструктурою, сільським господарством, малим бізнесом і фінансовими послугами.