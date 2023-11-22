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АНАЛІТИКА

Верховна Рада дозволила «Укрпошті» випуск NFT-марок

 

Верховна Рада ухвалила в цілому 251 голосом законопроєкт №8280 "Про внесення змін до закону "Про поштовий зв'язок" (щодо врегулювання питання випуску цифрової марки)".

"Це означає, що в Україні скоро з'явиться марка в NFT-форматі... Наша мета - максимально диджиталізувати робочі процеси в "Укрпошті", запровадивши потужні нововведення. Безумовно, перша NFT-марка, яку ми випустимо, буде благодійною", - прокоментував ухвалення закону генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, компанія розраховує на надходження від криптоколекціонерів.

Згідно з інформацією в пояснювальній записці, закон вводить в Україні поняття "цифрові поштові марки" для захисту авторських прав на зображення поштових марок.

Цифрова поштова марка є твором образотворчого мистецтва і не є засобом оплати послуги поштового зв'язку, вона підтверджує майнові права на цифрове зображення марки або похідного від нього твору.

"Укрпошта" просить не плутати NFT-марки з нещодавно запровадженою електронною поштовою маркою і додає, що визначатиме порядок використання марки в NFT-форматі. Законопроєктом визначено, що цифрова поштова марка - віртуальний актив, який випускається призначеним оператором поштового зв'язку.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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