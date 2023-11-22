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Суд закрив справу про банкрутство Сумихімпрому. Підприємство приватизують
17:48 22.11.2023 |
Господарський суд Сумської області своїм рішенням відмовив керівнику у продовженні процедури санації та закрив справу про банкрутство Сумихімпрому. Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.
Цим рішенням суд розблокував приватизацію та відновив контроль держави над підприємством, пояснюють у ФДМ.
У Фонді нагадують, що ще у 2010 році Дмитро Фірташ отримав у власність 0,005% пакета акцій Сумихімпрому. Інші акції перебувають у власності держави. Попри це, йому вдалося призначити керівником підприємства колишнього менеджера однієї зі своїх компаній - "Кримський титан".
За рік підприємство накопичило 1,4 млрд грн боргів. Борги дозволили створити комітет кредиторів компанії, було ініційовано процедуру санації підприємства та призначено управителя санацією. Він двічі розробляв план санації - у 2014 та 2021 роках.
Фонд держмайна у 2015 році подав до суду про припинення банкрутства Сумихімпрому, обґрунтовуючи це тим, що провадження було порушено незаконно. Чотири судові інстанції, останньою з яких був Верховний суд, ФДМ програв.
Кабмін у 2018 році вніс Сумихімпром до переліку об'єктів для приватизації, але через суди підприємство скасувало це рішення.
Також у 2018 році ФДМ подав чергове клопотання про припинення банкрутства Сумихімпрому. Однак управитель санацією та пов'язані з ним та Дмитром Фірташем кредитори, користуючись процесуальними "лазівками", тривалий час блокували ухвалення судом рішення про закриття справи про банкрутство, стверджують у Фонді.
Сумихімпром - один із найбільших виробників добрив в Україні. У березні 2022 року росіяни обстріляли Сумихімпром з артилерії, внаслідок чого стався витік аміаку. Після цього завод рік не працював, але навесні 2023 року вийшов із простою.
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