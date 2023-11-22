Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Суд закрив справу про банкрутство Сумихімпрому. Підприємство приватизують

 

Господарський суд Сумської області своїм рішенням відмовив керівнику у продовженні процедури санації та закрив справу про банкрутство Сумихімпрому. Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

Цим рішенням суд розблокував приватизацію та відновив контроль держави над підприємством, пояснюють у ФДМ.

У Фонді нагадують, що ще у 2010 році Дмитро Фірташ отримав у власність 0,005% пакета акцій Сумихімпрому. Інші акції перебувають у власності держави. Попри це, йому вдалося призначити керівником підприємства колишнього менеджера однієї зі своїх компаній - "Кримський титан".

За рік підприємство накопичило 1,4 млрд грн боргів. Борги дозволили створити комітет кредиторів компанії, було ініційовано процедуру санації підприємства та призначено управителя санацією. Він двічі розробляв план санації - у 2014 та 2021 роках.

Фонд держмайна у 2015 році подав до суду про припинення банкрутства Сумихімпрому, обґрунтовуючи це тим, що провадження було порушено незаконно. Чотири судові інстанції, останньою з яких був Верховний суд, ФДМ програв.

Кабмін у 2018 році вніс Сумихімпром до переліку об'єктів для приватизації, але через суди підприємство скасувало це рішення.

Також у 2018 році ФДМ подав чергове клопотання про припинення банкрутства Сумихімпрому. Однак управитель санацією та пов'язані з ним та Дмитром Фірташем кредитори, користуючись процесуальними "лазівками", тривалий час блокували ухвалення судом рішення про закриття справи про банкрутство, стверджують у Фонді.


Сумихімпром - один із найбільших виробників добрив в Україні. У березні 2022 року росіяни обстріляли Сумихімпром з артилерії, внаслідок чого стався витік аміаку. Після цього завод рік не працював, але навесні 2023 року вийшов із простою.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0675
  0,0222
 0,06
EUR
 1
 39,3352
  0,1308
 0,33

Курс обміну валют на сьогодні, 10:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2381  0,03 0,08 37,8052  0,01 0,02
EUR 40,3668  0,01 0,03 41,1613  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,1425  0,12 0,34 36,1575  0,11 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес