Суд закрив справу про банкрутство Сумихімпрому. Підприємство приватизують

Господарський суд Сумської області своїм рішенням відмовив керівнику у продовженні процедури санації та закрив справу про банкрутство Сумихімпрому. Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

Цим рішенням суд розблокував приватизацію та відновив контроль держави над підприємством, пояснюють у ФДМ.

У Фонді нагадують, що ще у 2010 році Дмитро Фірташ отримав у власність 0,005% пакета акцій Сумихімпрому. Інші акції перебувають у власності держави. Попри це, йому вдалося призначити керівником підприємства колишнього менеджера однієї зі своїх компаній - "Кримський титан".

За рік підприємство накопичило 1,4 млрд грн боргів. Борги дозволили створити комітет кредиторів компанії, було ініційовано процедуру санації підприємства та призначено управителя санацією. Він двічі розробляв план санації - у 2014 та 2021 роках.

Фонд держмайна у 2015 році подав до суду про припинення банкрутства Сумихімпрому, обґрунтовуючи це тим, що провадження було порушено незаконно. Чотири судові інстанції, останньою з яких був Верховний суд, ФДМ програв.

Кабмін у 2018 році вніс Сумихімпром до переліку об'єктів для приватизації, але через суди підприємство скасувало це рішення.

Також у 2018 році ФДМ подав чергове клопотання про припинення банкрутства Сумихімпрому. Однак управитель санацією та пов'язані з ним та Дмитром Фірташем кредитори, користуючись процесуальними "лазівками", тривалий час блокували ухвалення судом рішення про закриття справи про банкрутство, стверджують у Фонді.





Сумихімпром - один із найбільших виробників добрив в Україні. У березні 2022 року росіяни обстріляли Сумихімпром з артилерії, внаслідок чого стався витік аміаку. Після цього завод рік не працював, але навесні 2023 року вийшов із простою.

