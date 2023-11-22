Укрзалізниця у грудні запустить 14 нових пасажирських маршрутів

АТ "Укрзалізниця" у новому розкладі з 10 грудня запустить три нові міжнародні пасажирські потяги та 11 нових маршрутів у внутрішньому сполученні.

Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко, передає кореспондент Укрінформу.

«Пасажирські перевезення - це один з основних напрямків діяльності компанії та наша соціальна місія. Розуміючи це, ми постійно розвиваємось - призначаємо нові поїзди, оновлюємо рухомий склад та пропонуємо додаткові сервіси», - сказав Лященко.

На міжнародному напрямку у новому сезоні Укрзалізниця буде здійснювати перевезення новими маршрутами «Чоп - Відень», «Чоп - Прага» та «Дніпро - Хелм».

«Завдяки цьому додатковому розкладу ми будемо мати уже 22 міжнародні рейси. На початку 2022 року у нас було 9 рейсів, на початку 2023 року ми запустили ще 10 рейсів, і зараз запускаємо ще три», - зауважив Лященко.

Крім того, заплановано відкриття рейсів між містами-хабами всередині країни: «Одеса - Запоріжжя», «Київ - Львів», «Ужгород - Чернівці», «Кременчук - Чернівці», «Запоріжжя - Чернівці» та запуск поїзда категорії Інтерсіті за маршрутом «Київ - Тернопіль».

У новому розкладі з'являться п'ять нових маршрутів до Карпат: «Суми - Рахів», «Луцьк - Рахів», «Київ - Мукачево», «Луцьк - Ужгород» та «Кривий Ріг - Ясіня».

За даними Укрзалізниці, за підсумками 2023 року у внутрішньому сполученні загалом планується перевезти 24,7 млн пасажирів, і ще 2 млн пасажирів - у міжнародному.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді «Укрзалізниця» інтегрувала свій застосунок із сервісом «Дія» для боротьби із перекупниками на популярному напрямку Київ - Варшава.