БФ «Хелп фор Юкрейн» планує на початку 2024 року відкрити реабілітаційний центр для військових на базі санаторію «Моршинський»

Благодійний фонд "Хелп фор Юкрейн" планує на початку 2024 року відкрити центр психологічної та фізіотерапевтичної реабілітації військових Step By Step на базі санаторію "Моршинський" у Львівській області, повідомив президент фонду Степан Асланян.

На пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу він уточнив, що проєкт буде реалізовано на базі орендованих площ центрального корпусу санаторію.

При цьому зазначалося, що центр психологічної та фізіотерапевтичної реабілітації військових буде обладнано комфортними палатами з функціональними медичними ліжками, оснащено обладнанням для УЗД-діагностики та проведення лабораторних досліджень.

"Наразі проводимо переговори зі спеціалізованими сертифікованими лабораторіями для лікування наслідків акубаротравм у співпраці з професійними психологами", - сказав він.





У свою чергу віцепрезидент організації Вілен Фаталов зазначив, що за півтора року роботи фонд уже реалізував низку проєктів, зокрема проєкт забезпечення обладнанням АТ "Миколаївобленерго", яке постраждало від ударів російського агресора по об'єктах енергетичної інфраструктури у 2022 році. В межах цього проєкту за підтримки німецьких партнерів фонд доставив АТ "Миколаївобленерго" 169,7 тонн украй необхідного обладнання, зокрема трансформаторів і генераторів.

Крім того, фонд доставляв у Миколаївську та на деокуповану територію Херсонської області гуманітарні й медичні вантажі.

У рамках проєкту було доставлено й запущено мобільну установку очищення води для прифронтового населеного пункту Козацьке Херсонської області.





Наразі проєкт продовжує реалізацію проєкту "Збережи херсонську воду", який передбачає закупівлю та встановлення мобільних систем очищення води в населених пунктах Херсонської та Миколаївської областей.

Фонд також реалізовує проєкт "Ліжка для ВПО та дитячих будинків", у рамках якого ВПО та дитячі будинки будуть забезпечені 140 ліжками.

"На жаль, потреби в гуманітарній допомозі не зменшуються, вони лише зростають, і ми маємо активізувати свої зусилля для підтримки військових і населення", - сказав Асланян.

Амбасадор фонду Євген Кошовий наголосив, що організація продовжує працювати задля забезпечення фронту легковими автомобілями. "На жаль, автомобілі на фронті стали витратним матеріалом, тому ми концентруватимемо зусилля в цьому напрямі", - сказав він.





У свою чергу Фаталов зазначив, що, реалізуючи свої проєкти, фонд не звертається по допомогу до населення, а залучає бізнес і міжнародних партнерів.

"Ми не відкривали зборів із наших громадян, ми робили акцент на українському бізнесі та іноземних партнерах. Ми маємо продовжувати консолідувати наші зусилля і залишатися згуртованими, якими ми були в лютому 2022 року. Потреб не стає менше", - сказав він.

З річним звітом про діяльність фонду можна ознайомитися за посиланням