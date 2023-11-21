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Київстар у третьому кварталі збільшив 4G-покриття
09:35 21.11.2023 |
У третьому кварталі 2023 року компанія "Київстар" побудувала 600 нових базових станцій 4G і модернізувала ще майже 1500 базових станцій для покращення зв'язку та інтернету. До мережі 4G було підключено ще 54 населених пункти.
Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі компанії.
"Національний телекомоператор продовжує збільшувати покриття мережі LTE і розвивати цифрові послуги <... > За 9 місяців 2023 року капітальні витрати Київстару перевищили 3,7 млрд грн. Завдяки цьому понад 99% мережі зв'язку на підконтрольній Україні території працює у звичному режимі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до мережі 4G було підключено ще 54 населених пункти. Наразі зв'язок 4G від Київстару доступний для 94,7% населення на підконтрольній Україні території.
За даними телекомоператора, його абоненти у липні - вересні цього року збільшили використання послуг мобільного інтернету.
Обсяги мегабайтів на абонента в третьому кварталі 2023 року зросли на 17,7%, як порівняти з третім кварталом торік.
Це стало можливим завдяки розвитку мережі 4G, а також запропонованим компанією тарифам з великою кількістю мегабайтів.
Як зауважили в Київстарі, кількість користувачів послуг 4G збільшилась на 13,1% проти з третього кварталу 2022 року - до 13,7 млн абонентів.
Як повідомлялось, у планах Київстару - інвестувати протягом найближчих трьох років 600 млн дол у розвиток і відбудову телекомунікаційної мережі, а також у розвиток в Україні нових технологій зв'язку.
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