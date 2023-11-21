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Кабмін затвердив фінплан Укрзалізниці на 2024 рік зі збитком у 12,6 млрд грн
09:17 21.11.2023 |
Кабінет Міністрів затвердив фінансовий план "Укрзалізниці" на 2024 рік. Заплановано отримати дохід обсягом 103,2 млрд грн, чистий дохід від реалізації продукції планується обсягом 98,6 млрд грн, повідомляє пресслужба компанії.
Збитки УЗ прогнозуються на рівні 12,6 млрд грн, які будуть покриті за рахунок розробленого плану виходу на беззбитковість, йдеться в повідомленні.
Плановий обсяг платежів до державного та місцевих бюджетів у 2024 році - 24 млрд грн, що на 5% більше, ніж очікується у 2023 році.
Загальні витрати заплановані в сумі 115,8 млрд грн, зокрема, передбачено зростання собівартості реалізованої продукції на 13%, головним чином за рахунок необхідності підвищення заробітної плати та підвищення тарифів на електроенергію.
EBITDA (прибуток до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань) заплановано на рівні 11,8 млрд грн.
Наступного року очікується дохід від вантажних перевезень в обсязі 80,1 млрд грн і від пасажирських перевезень - 9,3 млрд грн.
"Фінплан на 2024 рік не передбачає залучення коштів з держбюджету. Він був сформований та представлений на розгляд ще у третьому кварталі цього року, коли було повністю заблоковано роботу портів. Ми вже розробили свої пропозиції виходу на беззбитковість. Зокрема, враховуючи тенденцію двох попередніх місяців цього року, зроблено більш оптимістичний репрогноз щодо вантажних перевезень. Також плануємо уніфікацію тарифів: зробити їх прозорішими та привести до європейської моделі", - прокоментував голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.
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