Мотор Січ домовилась з АРМА про управління авіазаводом Богуслаєва

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало 100% корпоративних прав одного з українських авіазаводів до ПАТ "Мотор Січ". Договір управління підписали у середу, 15 листопада, повідомила пресслужба АРМА.

АРМА не розголошує назву об'єкта з безпекових причин, але раніше Міністерство економіки офіційно повідомляло про рішення передати Мотор Січі Вінницький авіазавод.

"Передача корпоративних прав від АРМА до Мотор Січі - це історія про настання невідворотної економічної відповідальності Вячеслава Богуслаєва, власника авіазаводу та особи, якій інкриміновано колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору та надання сприяння терористичній організації. Встановлення контролю над корправами авіазаводу забезпечить його безперебійну роботу, поліпшить якість управління компанією і дозволить обом підприємствам працювати на оборонний сектор України до та після перемоги над нашим ворогом", - прокоментувала підписання договору голова АРМА Олена Дума.

Мотор Січ - один із найбільших у Європі виробників комплектовання для літаків та гелікоптерів, розташований у Запоріжжі. Компанії належить один моторобудівний та три машинобудівні заводи. Також вона володіє авіакомпанією "Мотор Січ".

Донедавна головним власником Мотор Січі був колишній нардеп В'ячеслав Богуслаєв, який у 2016 році продав 56% акцій компанії китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. У жовтні 2022 року Богуслаєва заарештували, акції компанії також були заарештовані та передані АРМА.

Вінницький авіаційний завод історично тісно співпрацює з Мотор Січчю, виконуючи капітальні ремонти та модернізацію двигунів для гвинтокрилів.