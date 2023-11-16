«Метінвест» зменшує виробництво: Виплавка сталі та чавуну впала з початку року майже на 50%

За підсумками січня-вересня металургійний холдинг "Метінвест" Ріната Ахметова зменшив виплавку сталі на 43% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 1,53 млн тонн.

Виробництво чавуну за той же період впало на 46% - до 1,34 млн тонн, коксу - на 31%, до 948 тис. тонн, повідомляється у пресрелізі материнської компанії Metinvest BV про виробничі результати холдингу.

У компанії зазначають, що українські підприємства групи, окрім розташованих у Маріуполі та Авдіївці, продовжують працювати з різним рівнем завантаження, враховуючи фактори безпеки, наявність електропостачання, а також логістичні та економічні чинники.

Зокрема, у третьому кварталі 2023 року виробництво чавуну підприємствами "Метінвесту" знизилося на 10% порівняно з попереднім кварталом - до 425 тис. тонн, переважно через зупинку на плановий капремонт доменної печі №1 на "Каметсталі". У результаті виробництво сталі знизилося на 8% - до 499 тис. тонн.

Загалом за дев'ять місяців поточного року виплавка чавуну та сталі підприємствами групи знизилася на 46% та 43% відповідно. При цьому зупинку виробництва на маріупольських комбінатах з кінця лютого 2022 року вдалося лише частково компенсувати роботою "Каметсталі".

Раніше галузеве аналітичне видання "ГМК Центр" оприлюднило дослідження, з якого випливає, що ситуація в українському гірничо-металургійному секторі України продовжує погіршуватися. За перше півріччя виробництво залізорудної сировини на рівні підприємств впало на 30-50%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, а гірничо-збагачувальні комбінати працюють у середньому на 30-40% від потужності.

Основною причиною кризи в галузі є знищення великих металургійних підприємств, блокування портів, а також зростання тарифів на залізничні перевезення та електроенергію, через що собівартість української продукції зростає, позбавляючи її конкурентоспроможності на світових ринках.

Аналітики вказують, що для порятунку галузі необхідно нарощувати обсяги експорту новим морським коридором, забезпечити збільшення внутрішнього попиту на сталь, а також стримувати тарифи від подальшого зростання.