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АНАЛІТИКА

Укренерго та General Electric працюватимуть над зміцненням стійкості української енергосистеми

 

НЕК "Укренерго" та американська компанія General Electric домовилися про постачання пристроїв регулювання реактивної потужності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Укренерго у Фейсбуці.

"Під час міжнародної конференції «Енергія для відновлення України» голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький та керуючий директор GE Energy Power Conversion GmbH Йорг Нуттельманн підписали Меморандум про співпрацю. Угода передбачає спільні дії у дослідженні та реалізації проєктів з встановлення пристроїв STATCOM, будівництва й модернізації високовольтних підстанцій та посилення енергетичної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Пристрої STATCOM - це високотехнологічне обладнання, яке підвищує стабільність роботи високовольтної мережі. Їхнє призначення - регулювання реактивної потужності в енергосистемі.

Як повідомлялося, під час конференції «Енергія для відновлення України» Укренерго підписало меморандуми про співпрацю із корейською Hyundai Engineering & Construction та шведською Ingrid Capacity.
 

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