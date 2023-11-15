«Укрзалізниця» запустила жіночі купе вже на восьми поїздах

Із 15 листопада вже вісім поїздів виходять у рейси із жіночими купе.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зокрема, жіночі купе є у наступних поїздах:

* №81/82 Київ - Ужгород;

* №41/42 Дніпро - Трускавець;

* №75/76 Київ - Кривий Ріг;

* №15/16 Харків - Ясіня;

* №17/18 Харків - Ужгород;

* №29/30 Київ - Ужгород;

* №3/4 Запоріжжя - Ужгород;

* №26/236 Одеса - Рахів (через ремонт колії на Закарпатті перший рейс з жіночими купе з Одеси очікується 16 листопада, з Рахова - 17 листопада).

Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від стандартної у вагонах аналогічного класу того ж поїзда. Посадка до таких купе відкрита тільки жінкам та дітям до 5 років включно.

Як зауважили в "Укрзалізниці", жіночі купе демонструють найвищу середню населеність - понад 80%.

Як відомо, з літа жіночі купе функціонували у чотирьох пасажирських поїздах: №81/82 Київ - Ужгород, №41/42 Дніпро - Трускавець, №75/76 Київ - Кривий Ріг, №15/16 Харків - Ясіня. У жовтні було вирішено розширити проєкт жіночих купе ще на чотири популярні напрямки.