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АНАЛІТИКА

«Укрзалізниця» запустила жіночі купе вже на восьми поїздах

 

Із 15 листопада вже вісім поїздів виходять у рейси із жіночими купе.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зокрема, жіночі купе є у наступних поїздах:

* №81/82 Київ - Ужгород;
* №41/42 Дніпро - Трускавець;
* №75/76 Київ - Кривий Ріг;
* №15/16 Харків - Ясіня;
* №17/18 Харків - Ужгород;
* №29/30 Київ - Ужгород;
* №3/4 Запоріжжя - Ужгород;
* №26/236 Одеса - Рахів (через ремонт колії на Закарпатті перший рейс з жіночими купе з Одеси очікується 16 листопада, з Рахова - 17 листопада).

Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від стандартної у вагонах аналогічного класу того ж поїзда. Посадка до таких купе відкрита тільки жінкам та дітям до 5 років включно.

Як зауважили в "Укрзалізниці", жіночі купе демонструють найвищу середню населеність - понад 80%.

Як відомо, з літа жіночі купе функціонували у чотирьох пасажирських поїздах: №81/82 Київ - Ужгород, №41/42 Дніпро - Трускавець, №75/76 Київ - Кривий Ріг, №15/16 Харків - Ясіня. У жовтні було вирішено розширити проєкт жіночих купе ще на чотири популярні напрямки.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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