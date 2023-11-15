Не лише телекомунікації. Власник Vodafone Україна хоче цементу і корисних копалин

Директор NEQSOL Holding Україна (власник Vodafone Україна) Володимир Лавренчук розповів в інтерв'ю LIGA.net, що не полишив ідею вийти за межі телекомунікацій в Україні. У компанії залишається зацікавленість надалі спробувати стати учасником ринку з виробництва будівельних матеріалів.

"На Південному Кавказі NEQSOL має завод з брендом Norm, який є найбільшим виробником високоякісного цементу в регіоні. У нього є сертифікат Американського інституту нафти (API) на використання цементу в нафтових свердловинах, що є показником високотехнічної якості. Цей завод також сертифікований за стандартами європейського ринку, як за ознакою якості, так і за умовами праці на ньому. У нас дуже сильна експертиза в цій галузі. А оскільки Україна є стратегічною для холдингу країною, то ми зацікавлені бути на цьому ринку", - розповів він.

Також компанію цікавить видобуток нафти та газу.

"Ще перед повномасштабною агресією одна з наших компаній підписала меморандум з Нафтогазом про взаєморозуміння та потенційну співпрацю з метою спільного видобутку вуглеводнів у Чорному морі. Ми сподіваємось, що обов'язково реалізуємо наші плани в майбутньому", - сказав Лавренчук і додав, що є багато компаній, які цікавляться надрами та видобутком в Україні.

Він уточнив, що приватизація державних підприємств - це лише один з напрямів, який компанія може розглядати для інвестицій.

"Остання конференція EBA щодо цього питання показала, що найцікавішими для інвестицій є: літій, нафта та газ, залізна руда та інші мінерали. Ми спостерігаємо за всім ринком. І щойно виникнуть умови, ми готові вкладати кошти", - сказав директор NEQSOL Holding Україна.