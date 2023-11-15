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Оновлену наглядову раду Ощадбанку очолив Лавренчук
23:42 14.11.2023 |
В Ощадбанку розпочала роботу оновлена наглядова рада; на першому засіданні вона обрала головою Володимира Лавренчука.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба фінустанови.
"Володимир Лавренчук має 36 років досвіду в банківській сфері. З них 27 років - у топменеджменті найбільших державного (Ощадбанк) та іноземного (Райффайзен Банк Аваль) банків. Під його керівництвом український банк Аваль було перетворено на повноцінного члена австрійської банківської сім'ї Райффайзен", - йдеться в повідомленні.
Починаючи з 2020 року Лавренчук є керівником українського офісу NEQSOL Holding з фокусом на інвестиційну діяльність та управління портфелем активів, а також членом наглядової ради Vodafone Україна.
Також із числа членів були обрані голови комітетів ради Ощадбанку:
* комітету з питань ризиків та комплаєнсу - Елізабет Нельсон;
* комітету з питань аудиту - Хуан Енріке Перес Калот;
* комітету з питань призначень та винагород посадовим особам - Володимир Лавренчук;
* комітету з питань стратегії та трансформації - Олександр Роднянський.
У пресслужбі нагадали, що в результаті передбаченого чинним законодавством оновлення складу наглядової ради Ощадбанку до її складу приєднались чотири досвідчених експерти фінансового ринку: Міхал Крупінський (Michal Krupinski); Володимир Лавренчук, Елізабет Нельсон (Elisabeth Nelson) та Філіп Хізлі (Philip Heasley). Ще два члени - Хуан Енріке Перес Калот (Juan Enrique Perez Calot) та Антон Пятигін зберегли свої місця в наглядовій раді з попередньої каденції.
До числа членів ради також входять три залежних члени: Юлія Пашко (від Комітету Верховної Ради), Роза Тапанова (від Кабінету Міністрів) та Олександр Роднянський (від Президента України).
«У цей час, повний складних викликів, наглядова рада та правління мають зосередитись на збереженні операційної стабільності банку та підвищенні його ефективності. Важливим напрямом є кредитна підтримка бізнесу та громадян, а також робота над фіксуванням та подальшим відшкодуванням збитків, отриманим банком внаслідок російської агресії. Ці завдання - серед стратегічних, над якими ми будемо працювати в першу чергу», - заявив новообраний голова наглядової ради.
Вітаючи членів новообраної наглядової ради, голова правління Ощадбанку Сергій Наумов зазначив, що експертиза цієї ради і новобраного голови - на дуже високому рівні. На його думку, це допоможе банку бути успішним прикладом стійкості та надійності, які під час повномасштабної війни демонструє українська банківська система.
Як повідомлялось, у квітні 2023 року Кабінет Міністрів України призначив шість незалежних членів наступної наглядової ради Ощадбанку.
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