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АНАЛІТИКА

Партнером Укренерго став інвестор найбільшої у Швеції установки зберігання енергії

 

НЕК "Укренерго" і шведська компанія Ingrid Capacity AB уклали меморандум про співпрацю. Йдеться про спільне дослідження, розроблення та впровадження рішень зі зберігання енергії для підвищення енергетичної безпеки та надійності української енергетичної мережі, інформує Міненерго та Укренерго.

Підписання відбулося під час міжнародної конференції Rebuild Ukraine у Варшаві у присутності міністра енергетики України Германа Галущенка та міністра закордонних справ та міжнародної торгівлі Швеції Йохана Форселя.

"Дякуємо шведським партнерам за підтримку українського енергетичного сектора і цей приклад співпраці. Зокрема за допомогу у відбудові і посиленні мережі за найвищими міжнародними стандартами і новітніми технологіями", - прокоментував міністр енергетики України Герман Галущенко.

Серед ключових цілей співпраці: підвищення стійкості електромережі до різних викликів і збоїв, включно зі стихійними лихами, екстремальними погодними явищами та несподіваними збоями в мережі (зокрема, розроблення систем накопичення енергії, здатних забезпечити резервне живлення під час надзвичайних ситуацій).

Також передбачається співпраця, спрямована на оптимізацію постачання та розподіл енергії в енергосистемі з акцентом на забезпеченні стабільного та постійного енергопостачання в періоди пікового попиту. Крім цього, вивчатимуться можливості інтеграції відновлюваних джерел енергії, таких як вітрова та сонячна енергетика, в українську мережу.
"Під час повномасштабної війни балансування системи та інтеграція відновлюваних джерел енергії - це особливі виклики для Укренерго. Вони потребують сучасних рішень та інвестицій вже сьогодні. Впевнений, що наша співпраця з Ingrid Capacity стане прикладом ефективного залучення міжнародних інвестицій в українську енергетику", - підкреслив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

Ingrid Capacity була заснована у 2021 році, компанія прагне розгорнути близько 2 ГВт накопичувачів енергії в Північному регіоні Європи. Вона будує найбільшу у Швеції установку зі зберігання енергії, яку планують запустити в першій половині 2024 року. 

5 жовтня 2023 року в Україні зареєстрували ТОВ "Інгрід Капасіті ЮА".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Швеція
 

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